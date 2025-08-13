Urlauber auf Mallorca aufgepasst: Taxitarif ändert sich ab sofort

Ab jetzt gibt es bei den Taxis auf Mallorca eine wichtige Neuerung. Ein einheitlicher Taxitarif wurde in acht Gemeinden eingeführt.

Dazu gehören unter anderem Palma, Calvià, Esporles und Valldemossa. Rund 80 Prozent der Taxifahrer nehmen an der neuen Regelung teil, die zunächst bis Ende September gilt.

Einheitlicher Tarif für Urlauber auf Mallorca

Urlauber auf Mallorca profitieren direkt von der Änderung. Taxifahrer dürfen nun Fahrgäste auch außerhalb ihrer eigenen Gemeinden befördern, wie das „Inselradio Mallorca“ berichtet.

So wird die Mobilität auf der Insel einfacher und flexibler. Vor allem die Nutzung von Taxis zwischen beliebten Reisezielen und Unterkünften vereinfacht sich durch den einheitlichen Tarif erheblich.

Langfristig könnte der einheitliche Taxitarif erweitert werden. Eine inselweite Taxizone für Mallorca ist bereits in Planung, wie das „Inselradio Mallorca“ berichtet. Urlauber auf Mallorca hätten dadurch noch mehr Komfort und Einheitlichkeit beim Taxi-Angebot auf der gesamten Insel.

Mehr Komfort für Urlauber auf Mallorca

Urlauber schätzen die neuen Möglichkeiten, denn durch die Regelung sinkt die Wahrscheinlichkeit leerer Fahrten. Gleichzeitig sorgt der Tarif für mehr Transparenz bei den Kosten.

Auch außerhalb der Hauptstädte ist Mobilität durch Taxis besser gewährleistet. Mallorca zeigt damit eine klare Entwicklung hin zu einem effizienteren Tourismuserlebnis.

