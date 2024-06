Urlaub auf Mallorca: Hiobsbotschaft für Touristen! „Strände absperren“

Was wäre ein Urlaub auf Mallorca ohne einen entspannen Tag am Strand? Sonnenbaden, schwimmen gehen oder auch Schnorcheln ist für viele Touristen ein absolutes Muss. Doch für manche könnte der Strandtag auf Mallorca in nächster Zeit ausfallen. Zumindest an machen Stränden auf der Sonneninsel – der Grund ist dabei mehr als ernst.

Urlaub auf Mallorca: Strände bald abgesperrt?

Das dürfte den Urlaubern mal so gar nicht gefallen. Die Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià, die im Südwesten der Insel liegt, wollen streiken. Das berichtet nun die „Mallorca Zeitung“. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass die Rettungskräfte auf die Barrikaden gehen. Dabei verlangen sie in erster Linie mehr Personal und bessere Ausrüstung.

„Wenn der einzige Rettungsschwimmer einen Einsatz hat, hat niemand mehr den restlichen Strand im Blick“, sagt der Pressesprecher gegenüber der „Mallorca Zeitung“. Weiter heißt es: „Uns fallen die Beobachtungstürme auf den Kopf. Besonders die Hilfsgeräte für Menschen mit Behinderung sind völlig veraltet und kaputt.“ Nun wollen sie also aufs Ganze gehen.

Urlaub auf Mallorca: Touristenhochburgen betroffen

Konkret betroffen von dem Streik sind die beliebten Ferienorte Santa Ponça, Magaluf und Paguera. Dort könnte es dazu kommen, dass durch die eingestellte Arbeit der Rettungsschwimmer keiner mehr ins Wasser darf und die Strände komplett abgesperrt werden.

„Im Prinzip will niemand am Sonntag, dem 7. Juli, arbeiten. In dem Fall bliebe dem Rathaus nichts anderes übrig, als die Strände abzusperren“, sagt der Sprecher. Bleibt abzuwarten, ob die Rettungsschwimmer an diesem Tag wirklich Ernst machen oder es vorher zu einer Einigung kommt und die Urlauber ihren Strandtag wie geplant genießen können.