Urlauber liegen an der Playa auf Mallorca – plötzlich rennen sie aus dem Wasser

Urlaub auf Mallorca – darunter stellen sich wohl die meisten Menschen Sommer, Sonne und Strand vor. Auch am Donnerstag (27. August) liegen zahlreiche Urlauber bereits am frühen Vormittag an der Playa de Palma, um sich eine sonnige Auszeit in ihrem Urlaub auf Mallorca zu gönnen.

Doch plötzlich ändert sich die Situation. Hektisch springen viele Leute auf! Viele, die sich gerade im Meer eine kleine Abkühlung verschaffen, laufen zurück zum Ufer. Was ist hier los? Unsere Reporterinnen vor Ort berichten.

Wetterumschwung im Süden Mallorcas

Schuld an dem kleinen Chaos: Ein Gewitter scheint über Mallorca zu ziehen. Schon seit 10 Uhr bahnt sich das Unwetter über der beliebten Urlaubsinsel an. Immer dichter werden die Wolken über dem sonst so sonnigen Strandabschnitt. Die Urlauber lassen sich davon jedoch nicht beirren. Munter geht es für die meisten weiter ins Wasser. Kurz vor 12 Uhr ist es dann mit dem Badespaß jedoch endgültig vorbei.

Mit dem Fall der ersten Regentropfen und dem immer stärker aufziehenden Wind eilen die ersten Urlauber aus dem Wasser und packen zusammen. Ein paar Hartgesottene lassen sich davon jedoch weiterhin nicht aus der Ruhe bringen. Sie planschen weiter im Wasser. Die meisten jedoch sehen ihren Strandbesuch fürs Erste beendet. Nach nur wenigen Minuten ist der Strand nur noch halb so gefüllt wie zuvor.

Donner und Starkregen bleiben dann aber doch aus – von dem sich anbahnenden Unwetter ist für die Urlauber und Anwohner in S’Arenal auf Mallorca dann doch nichts zu sehen. Das Wetter auf Mallorca hat sich einmal mehr von seiner unvorhersehbaren Seite gezeigt. Nur eine Stunde später scheint wieder die Sonne über der Playa. Für den nächsten Tag ist ein Unwetter vom spanischen Wetterdienst für die Region angesagt. Ob die Urlauber an diesem Tag das angesagte Unwetter auch wirklich zu spüren bekommen, bleibt abzuwarten.