Urlaub auf Mallorca: Menschen gehen an die Playa – immer wieder bleiben sie verwundert am Eingang stehen

Im Urlaub auf Mallorca entspannt am Strand liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Mehr Erholung vom Alltagsstress zu Hause ist wohl kaum möglich. Das dürften auch die vielen Menschen hier an der Playa von S’Arenal und auf ganz Mallorca so sehen.

Unsere Redaktion hat an einem Nachmittag im August ganz genau hingeschaut und beobachtet, wie Urlauber zum Strand von S’Arenal gehen. Manche von ihnen bleiben hierbei am Eingang zur Playa stehen und schauen immer wieder etwas verwundert in die Höhe. Was hat es damit auf sich?

Urlaub auf Mallorca: Besucher sollten sich gut schützen

Täglich liegen Tausende, die gerade Urlaub auf Mallorca machen, in der Sonne. Doch so schön das auch ist, birgt diese Freizeitaktivität auch Gefahren mit sich. Sehr viele Urlauber hier auf Mallorca tragen dabei keinerlei Sonnenschutz.

Sonnenschirme an der Playa von S’Arenal sind rar und auch Kopfbedeckungen sieht man nur hin und wieder. Sehr viele Strandbesucher dürften zudem keine Sonnencreme im Urlaub auf Mallorca benutzen. Vor allem am Abend sieht man hier am Ballermann so manchen Sonnenbrand, bei dem man sich fragt, wie lange diese Person in der Sonne gelegen haben muss, um so rot zu sein.

Um die Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen sowie auch die Einheimischen zu informieren, hat man auf der Insel an vielen Stränden sogenannte „UV Index Indikatoren“ an den Eingängen zur Playa installiert. Eine Leuchtskala zeigt an, welchen Schutz die Strandbesucher am jeweiligen Tag brauchen.

Sonnenampel an der Playa

Ganz unten startet die Sonnenampel in der Farbe Grün (UV-Index 1-2, Niedrig). Diese bedeutet, dass das Auftragen von Sonnencreme empfohlen wird. Leuchtet die Farbe Gelb UV-Index 3-4-5, Mäßig) sollte man Sonnencreme und eine Kopfbedeckung nutzen.

Eine Leuchtampel an der Playa von S’Arenal zeigt den Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen an, welchen Schutz sie an diesem Tag benötigen. Foto: Sarah Fernandez/Der WESTEN

Bei Orange ist die UV-Strahlung Hoch (Index 6-7), weshalb empfohlen wird, Sonnencreme, Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille zu tragen. Rot heißt, dass zusätzlich zu den vorherigen Schutzmaßnahmen Kleidung tragen sollte (UV-Index 8-9-10, sehr hoch).

Und wenn der oberste Teil der Skala Lila leuchtet, bedeutet es, dass die UV-Strahlung extrem hoch ist und man sich bekleidet, mit Sonnenbrille, Kopfbedeckung und eingecremt unter dem Sonnenschirm aufhalten sollte.

Zwar ist es Ende August längst nicht mehr so heiß wie Ende Juli und Anfang August, als Menschen, die Urlaub auf Mallorca machten, Temperaturen von bis zu 42 Grad aushalten mussten. Dennoch ist die UV-Strahlung auch bei angenehmeren Temperaturen nicht zu unterschätzen.