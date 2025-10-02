Schilder-Gaga an der Playa auf Mallorca – Urlauber bleiben verwirrt zurück

Während in Deutschland der Herbst schon so richtig eingekehrt ist, kann sich Mallorca noch immer über strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen um die 26 Grad freuen. Kein Wunder also, dass es auch in der ersten Oktoberwoche noch unzählige Urlauber auf die beliebte spanische Insel zieht.

Doch an der Playa de Palma bleiben viele Mallorca-Urlauber verwirrt zurück. Denn ein Schild beim Hafen in S‘Arenal sorgt für mächtig Verwirrung! Was ist hier nun erlaubt? Wir haben vor Ort bei den Verantwortlichen nachgefragt.

Mallorca: Schilder verwirren Urlauber komplett

Eigentlich sind die Baderegeln an den Stränden klar. Grüne Fahne heißt: ab ins kühle Nass. Gelbe Fahne: Schwimmen auf eigene Gefahr. Rote Fahne: Absolutes Bade-Verbot! Oft werden dann zudem die betroffenen Strandabschnitte mit rot-weißem Band abgesperrt und die Rettungsschwimmer pfeifen jede Wasserratte zurück. Doch am Ballermann kommt es in der ersten Oktoberwoche trotz eigentlich klarer Regelungen zur Verwirrung.

Zwar weht die grüne Fahne – Baden ist also erlaubt. Trotzdem steht am Strandabschnitt an der Playa von S’Arenal Richtung Ballermann 1 auf Mallorca ein Schild, welches das Gegenteil besagt. „Schwimmen ist in diesem Anschnitt kurzzeitig verboten“, steht dort geschrieben. Das ist widersprüchlich – wie kann das sein?

Anfang Oktober erscheint an der Playa von S’Arenal dieses neue Schild. Und sorgt damit für Verwirrung. Foto: Lara Hofmann/DER WESTEN

Kein Wunder also, dass die Mallorca-Urlauber gerade mehr als verwirrt sind. Denn am hinteren Teil des Strandes – der Teil nahe dem Hafen – ist kein ähnliches Schild aufgestellt. Plus weht hier die grüne Flagge. Wie kann das sein? Wir haben bei den Rettungsschwimmern an der Playa nachgefragt.

„Ab da wo das Schild steht, ist die Gemeinde von Palma zuständig. Der Strand von S’Arenal gehört hingegen zur Gemeinde Llucmajor. Weil die Rettungsschwimmer dort streiken, hat die Gemeinde das Schild aufgestellt und das Baden ist verboten.“

Egal ob grüne, gelbe oder rote Flagge und Absperrband. Immer wieder gehen Urlauber auf Mallorca trotz ausdrücklichem Verbot ins Wasser und gefährden damit sich selbst und ihre Gesundheit – wenn das Meer beispielsweise aufgrund von Fäkalien im Wasser gesperrt ist. Da werden auch fehlende Rettungsschwimmer einige Urlauber nicht davon abhalten, ins Wasser zu gehen. Zu ihrem eigenen Leidwesen.