Heli kreist über Strand am Ballermann – Großeinsatz sorgt für Aufsehen bei Urlaubern

Zahlreiche Urlauber auf Mallorca blieben erstaunt stehen und machten große Augen, als sie am Dienstag, den 16. September, an der Playa de Palma entlang gingen. Denn auf der Höhe des Balneario 12 zogen die Blaulichter mehrerer Krankenwagen und Polizeiautos der spanischen Policía Local bereits von Weitem die Aufmerksamkeit auf sich.

Spätestens aber beim Anblick eines über dem Meer kreisenden Hubschraubers, dürfte sich bei so manchem Urlauber auf Mallorca ein mulmiges Gefühl im Bauch breit gemacht haben. Der natürliche erste Gedanke: Hier muss etwas Schlimmes passiert sein. Auch DER WESTEN war vor Ort, als es an der Playa zu diesem Großaufgebot kam. Dann die schnelle Entwarnung.

Urlauber auf Mallorca erleben Übung für den Notfall mit

Direkt an der Promenade standen zwei Krankenwagen, davor ein Auto mit den Lettern „Rescue“ an den Seiten. Ein Polizeiauto der Policía Local sperrte die Straße in erster Meereslinie für den Verkehr ab. Mehrere Polizisten baten vorbeigehende Urlauber drumherum zu gehen und den Weg zwischen dem Meeresufer und den Rettungswagen frei zu halten.

Ein Blick auf den Strand verriet dann schnell, dass es sich hierbei um eine geplante Aktion handeln musste. Mehrere Pavillons mit der Aufschrift „Ayuntament de Palma“ – also Rathaus von Palma – waren hier aufgestellt worden. Auch ein Kamerateam war vor Ort und filmte diesen besonderen Einsatz, der auf Nachfrage bei einem Polizisten als eine „Übung für den Notfall“ bestätigt wurde.

Zahlreiche Urlauber lagen während der Notfall-Übung am Strand. Andere blieben beim Vorbeigehen stehen. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Mehrere Rettungssanitäter behandelten eine am Meeresufer liegende Frau während zwei Polizisten einen roten Sonnenschirm über sie hielten. Im Sand lag ein Surf Board mit der Aufschrift „Surf Rescue“. Einen Mann hatte man kurz zuvor auf einer Trage liegend bereits zu einem der Krankenwagen getragen. Wenige Minuten später saß er wieder munter auf der Stufe des Rettungswagens.

Die Rettungskräfte auf Mallorca müssen Einsätze für Notfälle im Meer und am Strand regelmäßig üben. Schließlich verunglücken hier besonders in der Hochsaison immer wieder Urlauber und Einheimische. So zum Beispiel Anfang September, als ein deutscher Urlauber in Can Picafort im Norden Mallorcas beim Baden ertrank (wir berichteten darüber).