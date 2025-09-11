Bizarre Szenen an der Playa – Urlauber auf Mallorca bleiben völlig verdutzt stehen

Diese zweite Septemberwoche war für viele Urlauber auf Mallorca alles andere als gewöhnlich. Ein Unwetter sorgte für ordentlich Chaos auf der Insel. Es schüttete wie aus Eimern. Tausende Menschen strandeten am Flughafen von Palma de Mallorca. Und auch auf den Straßen herrschte Verkehrschaos.

An der Playa – wo es seit Langem besonders viele deutsche Urlauber hin verschlägt – sorgte der Sturm vom Dienstag (9. September) für solchen Ärger, dass die Folgen auch Tage danach noch zu spüren waren. Das berichten unsere Reporterinnen vor Ort.

Playa von S’Arenal auf Mallorca: Baden verboten!

Immer wieder ertönt der gellende Ton einer Trillerpfeife an der Playa de Palma – genau gesagt – am Balneario 0 nahe dem Hafen von S’Arenal. Dazu die rote Flagge im Wind, ein Absperrband am Ufer entlang und immer wieder Schilder, die hier normalerweise nicht stehen.

+++Dramatische Szene in Palma de Mallorca! Touristen müssen es mit ansehen+++

Vor diesem Schild stehen an diesem Donnerstag (11. September) die Urlauber auf Mallorca, die nicht verstehen können, warum sie trotz Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad nicht ins Wasser dürfen.

Vor diesem Schild an der Playa standen die Menschen nach dem Sturm immer wieder. Foto: Sarah Fernández

Der Grund: Wegen des Gewitters vor zwei Tagen wurde die Playa von S’Arenal für Besucher gesperrt. Die heftigen Regenschauer haben den Kanal hier am Balneario 0 zum Überlaufen gebracht und Ekliges dabei angeschwemmt – neben Müll, waren das in der Vergangenheit auch Fäkalien. Es besteht Gefahr für die Gesundheit. Darum wird jeder, der trotz Schilder und Absperrband ins Wasser geht, sofort von den Rettungsschwimmern am Strand raus gepfiffen.

Mehr Nachrichten:

Während einige Urlauber noch am Strand liegen bleiben, ziehen andere weiter. Irgendwann erfolgte dann der für die Playa an einem sonnigen und warmen Tag im September sehr bizarre Anblick: das Meer ohne einen einzigen Badegast und eine fast leere Playa. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist ungewiss. Im vergangenen Jahr war die Playa nach einem ähnlichen Sturm mehrere Tage lang immer wieder gesperrt worden (wir berichteten).