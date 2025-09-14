Neues System für Liegen und Schirme auf Mallorca – Urlauber erleben Überraschung

Türkisblaues Wasser, Sandstrände und der Blick aufs offene Meer – nicht ohne Grund gehören die Strände der Gemeinde Calvià für Urlauber auf Mallorca zu den schönsten. Denn die südwestliche Spitze der Insel ist längst nicht nur bei den dort lebenden Menschen beliebt.

Wie überall auf Mallorca mischen sich die Urlauber unter die Einheimischen, um die traumhafte Natur der Insel zu genießen. Dabei besonders gefragt: die Sonnenliegen plus Schirm an den Stränden der Insel – so auch in Calvià. Hier sollte Mitte September eine große Neuerung eingeführt werden, die besonders Urlauber auf Mallorca betreffen würde. Doch wie DER WESTEN erfahren hat, kommt nun doch alles anders.

Liegen und Schirme auf Mallorca nur noch online buchbar?

Ab Mitte September 2025 sollten Urlauber und alle anderen Strandgäste in der Gemeinde Calvià Strandliegen und Sonnenschirme nicht mehr klassisch vor Ort belegen und bezahlen, so berichtete es die „Mallorca Zeitung„. Über ein neues Online-Buchungssystem soll man die Liegen und Schirme vorab reservieren. Wie gut das klappt? Wir haben den Test gemacht.

Die eigens dafür eingerichtete Webseite „reservehamacas.calvia.com“ ist online und nutzbar. Zuerst wählt man den gewünschten Strand aus. Gibt es hier mehrere Flächen mit Sonnenschirmen und Liegen sind diese in Zonen aufgeteilt. Ein Klick darauf und schon kann man den Tag, an dem man hier gerne in der Sonne liegen und im Meer baden möchte, auswählen. Wichtig hier: Man kann immer nur für den Tag selbst und die nächsten drei Tage buchen.

Ein Tag am Strand von Ses Illetes

Ist ein Tag gewählt, gilt es sich zwischen den Optionen Vormittag (10 bis 14 Uhr), Nachmittag (14 bis 18 Uhr) oder dem ganzen Tag (10 bis 18 Uhr) zu entscheiden. Ein Sonnenschirm plus zwei Liegen am Strand von „Ses Illetes“ Zone 1 – also ganz vorne am Wasser – kostet online 19,50 Euro. Will man nur einen halben Tag hier verbringen, kostet das Ganze 12 Euro.

Hinter denen direkt am Meer gibt es in Ses Illetes weitere Liegen und Schirme weiter oben auf den Steinen neben dem Strand. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Zusätzlich können Matratzen (1 Euro pro Stück), Handtücher (ebenfalls 1 Euro pro Stück) und ein Safe zum Verstauen der Wertgegenstände (1 Euro) hinzugefügt werden. Das Problem: selbst wenn man alles ausgewählt hat und sich bis an das Ende der Buchung durchgeklickt hat geht sie dann doch nicht durch. Die Online-Reservierung geht entgegen der Ankündigung doch nicht.

Vor Ort kommt alles anders

Als wir den Strand von „Ses Illetes“ Mitte September besuchen, sind die Liegen am frühen Nachmittag alle belegt. Doch wir fragen nach. Wie viel kostet es, wenn man Liegen plus Schirm direkt vor Ort bezahlt? Ist es teurer? Die Antwort: Ja. Ein Mitarbeiter erklärt uns, zwei Liegen und ein Schirm würden 20,50 Euro kosten. Man könne sie aber bis 19.30 Uhr nutzen.

Das würde einen Unterschied von einem Euro bedeuten. Der Preis gilt jedoch den ganzen Tag über. Bedeutet: egal wann man hier ankommt und wie lange man liegt, es fallen dafür 20,50 Euro an (6,50 Euro pro Liege plus 7,50 Euro für den Schirm). Auf Nachfrage, ab wann genau man die Liegen und Schirme online buchen könne, antwortet der Mitarbeiter: „Das kommt erst im nächsten Jahr.“ DER WESTEN hat beim Rathaus von Calvià nachgefragt. Eine Antwort steht derzeit noch aus.