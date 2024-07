Urlaub auf Mallorca: Große Änderung am Strand kommt – DAMIT soll endlich Schluss sein

In der Hochsaison ist es an den Stränden von Mallorca immer sehr voll. In ihrem Urlaub zieht es viele Touristen ans Meer. Doch nun plant das Rathaus Palma eine große Veränderung für die fünf Strände der Stadt.

Für Urlauber wäre es eine ziemliche Umstellung. Gleichzeitig könnte damit ein lästiges Problem auf Mallorca bald der Vergangenheit angehören.

Urlaub auf Mallorca: Neue App für den Strand soll kommen

Es ist ein Phänomen, das inzwischen einen schlechten Ruf hat. Viele Touristen versuchen sich in der Frühe ihre Lieblingsliege direkt am Strand zu sichern, indem sie ihr Handtuch darauf parken. Mittlerweile hat die Masche an der Playa de Palma sogar Überhand genommen, sodass manche Badegäste auch schon die Stroh-Schirme mit ihren Handtüchern für sich reservieren (wir berichteten).

Doch damit könnte bald endgültig Schluss sein, denn wie das „Diario de Mallorca“ berichtet, soll es ab 2025 eine neue „intelligente“ App geben. Diese soll es Strandbesuchern ermöglichen, „von überall aus die Liegen zu leihen“, wie der zuständige Rathausmitarbeiter David Diez gegenüber der Zeitung mitteilte. Anstatt wie bisher für den ganzen Tag eine Liege oder einen Sonnenschirm zu buchen, könnten Urlauber zukünftig sogar nur stundenweise auf das Angebot zurückkommen.

Großes Versprechen an Urlauber

In der App soll der Nutzer einen Überblick über die bereits vergebenen und die freien Liegen erhalten. „Die Urlauber können sich versichern, dass sie auf jeden Fall eine Liege bekommen und die Zahlung ist sicher“, so das Versprechen. Wie genau die Preise aussehen und wie weit im Voraus Urlauber Liegen und Sonnenschirme buchen können, das sei noch nicht klar.

Außerdem steht auch der Strandbetreiber für das nächste Jahr noch nicht fest, doch für die neue Saison sei eine Ausschreibung geplant. Darin sei die Einführung der Strand-App eine zwingende Bedingung für alle Bewerber. Aber die App soll nicht die einzige Änderung ab 2025 sein. Hinzukommen soll auch kostenloses Internet sowie eine neue Videoüberwachung.