Sonnenbrillen und Fake-Uhren waren gestern – „Helmut“ überrascht auf Mallorca mit neuem Angebot

Wer seinen Urlaub schon einmal auf Mallorca verbracht hat, kennt sie zur Genüge. Und selbst diejenigen, die hier noch nie waren, wissen, wer sie sind. Schließlich sind die sogenannten „Helmuts“ über die Grenzen der Playa de Palma hinaus berühmt. „Hundert Jahre Garantie“, rufen sie einem beim Vorbeigehen entgegen, egal ob man zuvor Interesse an ihren Waren gezeigt hat oder nicht.

Ihre Ware: in der Regel Sonnenbrillen, Ketten und Strandtücher. Zumindest bei den Helmuts, die vornehmlich am Strand zwischen liegenden Touristen ihrem Geschäft nachgehen. Doch als wir für DER WESTEN Ende August in S’Arenal am Strand unterwegs sind, ist hier ein „Helmut“ unterwegs, der ein besonderes Produkt verkauft, das hier noch nie angeboten wurde.

„Helmuts“ bieten nun Sonnenschirme an

Im Vergleich zu den hier meist angebotenen Dingen – mit Ausnahme der Sonnenbrillen und der Strandtücher vielleicht – kann man sie bei einem Strandaufenthalt im Urlaub auf Mallorca wirklich gut gebrauchen: Sonnenschirme. Mit einem aufgespannten pinken Sonnenschirm sitzt dieser „Helmut“ auf dem kleinen Mäuerchen vor der Playa von S’Arenal und hat noch acht weitere Sonnenschirme in verschiedenen Farben neben sich liegen. Er ist hier jeden Tag und verkauft seine Schirme, erklärt er gegenüber dieser Redaktion.

Der Kostenpunkt pro Schirm: 20 Euro. Nach anfänglichem Zögern lässt sich dieser „Helmut“ auf 15 herunterhandeln. Würde man mehrere kaufen, käme er einem mit dem Preis entgegen, sagt er noch. Wir lehnten das Angebot an diesem Tag dankend ab, denn der Verkauf und Kauf von Fake-Ware steht auf Mallorca unter Strafe!

Ein sogenannter „Helmut“ sitzt auf dem Strandmäuerchen an der Playa von S’Arenal und bietet Sonnenschirme zum Verkauf an. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Urlauber, die beim Kauf erwischt werden, droht ein saftiges Bußgeld zwischen zwischen 100 und 750 Euro. Seit dem 26. Mai geht die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca verstärkt gegen den illegalen Straßenhandel auf der Insel vor. Den „Helmuts“ selbst drohen noch höhere Strafen: zwischen 750,01 und 1.500 Euro. Doch wie auch in den Jahren zuvor scheint man aktuell den täglich stattfinden Vergehen nicht mit allzu strenger Härte nachzugehen.