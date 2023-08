Urlaub auf Mallorca: Sheriff macht Touristen verrückt – was hat es damit auf sich?

Urlaub auf Mallorca – das heißt für viele selbstverständlich: Ohne Ende feiern. Immer wieder machen Touristen aus Deutschland, aber auch anderen Ecken der Welt, am Ballermann die Nacht zum Tag – und das zum Teil ohne Rücksicht auf Verluste.

Diese Mission verfolgte wohl auch eine Gruppe britischer Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca, die selbst im Hotelzimmer ordentlich einen drauf machten. Doch als plötzlich ein Sheriff ins Zimmer platzte, war erst mal Schluss mit dem Partyspaß.

Urlaub auf Mallorca: Sheriff wird laut!

Zwar hatten die Urlauber aus Großbritannien nicht direkt am Ballermann ihr Quartier bezogen. Aber auch der mallorquinischen Ferienort Magaluf ist neben seinen kilometerlangen Sandstränden vor allem für sein reges Nachtleben bekannt. Für die Gruppe Briten Argument genug, hier ihre Ferien zu verbringen.

Doch als sie an einem Morgen nichtsahnend auf ihrem Zimmer waren, platzte plötzlich ein Sheriff aus dem Ort herein. Lautstark krakelte er: „One, two, three … cuatro, cinco, seis, siete.“ Dann klatscht er in die Hände und fuhr fort. „In the morning. In the woaaahhhh. Perfecto. Perfecto my friends! Muy bién.“ Dahinter steckte allerdings kein neuer Ballermann-Hit, sondern bitterer Ernst.

Video von Sheriff geht viral

„Six in the morning, seven in the morning. Families and babies sleeping. In telephone the recepción.“ Mit diesem Mix aus Spanisch und Englisch schloss der Ordnungshüter aus Magaluf seinen Monolog. Und die britischen Touristen schienen direkt zu verstehen und entgegneten immer wieder ein „Sorry about that“ (zu deutsch: Das tut uns Leid). Schließlich schaute der Spanier nochmal streng auf seine Armbanduhr und verschwand so schnell wie er gekommen war auch wieder aus dem Hotelzimmer.

Mit seinen Worten hatte der Sheriff nur eine Mission: Die lautstarken Urlauber zurechtzuweisen. Denn wie es in vielen Hotels auf Mallorca mittlerweile Gang und Gebe ist, feiern Touristen hier Tag und Nacht durch. So machte die Gruppe aus Großbritannien schon morgens früh so stark krach, dass Familien bei der Rezeption anriefen und sich beschwerten.

Dieses Video eines Sheriffs auf Mallorca ging jetzt auf X (ehemals Twitter) viral.

Zu sehen gibt’s den Auftritt des Sheriffs in einem Video bei der Plattform X, die vielen noch besser als Twitter bekannt sein dürfte. Und das ging mittlerweile viral. Über 49.000 Ansichten (mit Stand vom 3. August, 9.58 Uhr) sprechen für sich. Und für die Nutzer gibt es kein Halten mehr. Sie feiern die Aktion des Sheriffs total. „Es braucht mehr Sicherheitsleute wie diesen Mann! Bravo“, schreibt einer. Ein anderer amüsiert sich dagegen über die Reaktion der Touristen: „Sie scheinen Angst zu haben, so oft, wie sie um Entschuldigung bitten …“

Bleibt zu hoffen, dass der Urlaub auf Mallorca für die Männergruppe danach ohne weitere Zwischenfälle ablief. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Touristen wegen ihres Fehlverhaltens aus dem Hotelzimmer fliegen.