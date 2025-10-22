Urlauber aufgepasst! Neue Flugverbindung nach Mallorca kommt

Die allermeisten Urlauber beginnen ihre Reise mit einem Flug nach Mallorca – schließlich gibt es neben dem Fliegen nur noch die Option, mit der Fähre auf die spanische Insel zu kommen. Mehrere Dutzend Flieger starten jeden Tag aus Deutschland nach Mallorca. Im Sommer sind es aufgrund der Urlaubs-Hochsaison noch einmal mehr.

Wer seinen Urlaub auf Mallorca bereits für das nächste Jahr plan, kann sich nun auf eine Neuerung freuen – gegeben, dass man auch in diesem Teil Deutschlands gen Süden fliegen möchte. Denn wie die Fluggesellschaft Ryanair verkündete, soll es im kommenden Jahr eine neue Flugverbindung auf die Sonneninsel geben. Zuerst berichtete das „Mallorca Magazin„.

Vom Süden Deutschlands in den Süden Europas

Ab Sommer 2026 startet Ryanair eine neue Strecke von Friedrichshafen am Bodensee nach Mallorca. Drei Mal pro Woche sollen die Maschinen voll Urlauber und Reisenden dann auf die beliebte Insel fliegen. Neben Mallorca soll auch die spanische Mittelmeer-Stadt Alicante auf dem Flugplan stehen, diese Strecke soll zweimal pro Woche geflogen werden. Das dürfte nicht nur die deutschen – sondern auch schweizer und österreichische Reisende freuen, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen wollen.

„Durch die Wiederaufnahme Friedrichshafens in das Ryanair-Netzwerk bekräftigt Ryanair ihr Engagement für regionale deutsche Flughäfen mit wettbewerbsfähigen Kosten und stärkt zugleich die internationale Vernetzung, den Tourismus sowie lokale Arbeitsplätze und Wirtschaft“, heißt es dazu in der Mitteilung vom 22. Oktober. Wann genau die neuen Flugverbindungen aufgenommen werden, geht daraus nicht hervor.

Ryanair äußerte sich auch kritisch zu den Kosten an deutschen Flughäfen. Die deutsche Regierung habe Ryanair gezwungen, den Winterflugplan 2025 um über 800.000 Sitzplätze zu reduzieren und 24 Strecken an neun deutschen Flughäfen (darunter Berlin, Hamburg und Memmingen) zu streichen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Flughäfen Dortmund, Dresden und Leipzig werden weiterhin nicht angeflogen werden.