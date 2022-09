Urlaub auf Mallorca beginnt für Rollstuhlfahrerin mit Erniedrigung – Horror-Erlebnis im Flugzeug

Unfassbar, was einer Rollstuhlfahrerin auf ihrem Flug nach Mallorca ertragen musste. So hatte sie sich den Beginn ihres Urlaubs sicher nicht vorgestellt.

Als sie im Flieger nach Mallorca ein dringendes Bedürfnis ereilte, stand sie vor einem großen Problem. Statt entspannt in den Urlaub zu fliegen, musste sie sich vor der gesamten Besatzung demütigen.

Urlaub auf Mallorca: Schlimme Szenen – Rollstuhlfahrerin erlebt heftige Erniedrigung

Als Rollstuhlfahrer hat man es beim Fliegen nicht leicht. Da in den Maschinen nicht viel Platz ist, brauchen Passagiere einen extra schmalen Rollstuhl, um durch die Gänge zu passen. Doch genau der fehlte in diesem Fall. Was eine Britin deshalb auf dem Flug mit Albastar Airlines erleben musste, erschütterte sie zutiefst. Auf TikTok teilte sie ein Video, dass den erniedrigenden Moment zeigte.

Als sie in der Luft irgendwann auf die Toilette musste, stand kein Rollstuhl für sie bereit. Selbst die extra schmale Variante hätte nämlich durch den engen Gang gepasst. So musste sie rückwärts durch den Gang bis zum WC kriechen, während alle anderen zusahen. Das Personal hätte ihr keine Hilfe angeboten. Laut der Passagierin wären die Mitarbeiter der Fluggesellschaft sogar ziemlich frech geworden.

Urlaub auf Mallorca: Flugpersonal stellt sich quer – unglaublich, was Rollstuhlfahrerin zu hören bekommt

„Sie sagten mir, ich solle eine Windel tragen und in meinen Sitz pinkeln, anstatt einen Gangstuhl an Bord zu haben“, schrieb die Britin unter das Video, das bereits zwölf Millionen Mal geklickt wurde. Schließlich musste ihr Mann ihr auf die Toilette helfen.

Mittlerweile soll sich die Fluggesellschaft bei der Passagierin entschuldigt haben. Sie startete jedoch eine Petition, dass in jedem Flugzeug ein extraschmaler Rollstuhl bereitstehen sollte, damit sich niemand so erniedrigen muss, wie sie.