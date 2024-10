Urlaub auf Mallorca: Ich war in einem Lokal an der Playa – als die Rechnung kam, war ich baff

Die meisten Menschen, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, dürften ihr Geld hauptsächlich für Flug und Hotel und das Essen und Trinken auf der Insel ausgeben. Denn neben dem Liegen in der Sonne und dem Schwimmen im Meer gehören Ausflüge in Cafés, Bars und Restaurants im Urlaub auf Mallorca zur Tagesordnung dazu.

Besonders beliebt sind an der Playa de Palma vor allem die Lokale, wo man in erster Linie direkt mit Blick aufs Meer sitzen kann. Und so gehe auch ich an einem Tag Anfang Oktober in einem dieser Restaurants am Ballermann essen. Als dann die Rechnung kommt, bin ich total baff.

Urlaub auf Mallorca: Extra-Kosten auf der Rechnung

Das Steakhouse Tango befindet sich kurz hinter dem Balneario 3 direkt an der Playa de Palma. Das Restaurant mit großem Außensitzbereich hat sich – wie der Name bereits verrät – auf Steak spezialisiert. Getrunken wird hier hauptsächlich Kölsch. Besonders in der Kölschen Woche ist das Lokal voller Kölner, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen.

Auch interessant:

Urlaub auf Mallorca: Irre Szene an der Playa – Partygruppe aus NRW reißt Strandbesucher mit

Als ich nach einer vegetarischen Option frage, staune ich nicht schlecht. Denn alle Schnitzel und Steak-Varianten gibt es auch in einer fleischfreien Variante. Für mich soll es an diesem Tag ein vegetarisches Schnitzel Wiener Art mit Pommes, Salat und Mayo sein. Dazu ein Eistee. Meine Begleitung trinkt einen Kaffee und isst Brot mit Aioli. Nach dem Essen und Trinken kommt die Rechnung – und dazu die große Verwunderung!

Restaurant schlägt Trinkgeld drauf

Für die Speisen und Getränke fallen 24,25 Euro an. Doch das Restaurant schlägt fünf Prozent einfach drauf. Ausgewiesen wird das auf der Rechnung „empfohlenes Trinkgeld 5 Prozent“. So stehen am Ende 25,46 Euro an. Ganz unten auf der Rechnung steht dann noch in großen Lettern geschrieben: „Trinkgeld ist keine Pflicht“.

Im Steakhouse Tango an der Playa de Palma werden fünf Prozent Trinkgeld direkt mit auf die Rechnung gepackt. Zahlen muss man sie aber nicht. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Alle Schnitzel und Steaks kann man hier auch in vegetarischer Variante haben. Zu sehen hier: Ein Schnitzel Wiener Art mit Pommes und Salat. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Das Steakhouse Tango befindet sich kurz hinter dem Balneario 3 an der Playa de Palma. Im Sommer kommen hier fast ausschließlich Menschen her, die ihren Urlaub auf Mallorca am Ballermann verbringen. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Ich frage die Kellnerin, ob ich bitte nur die 24,25 Euro bezahlen könnte. Sie scheint im ersten Moment etwas verdutzt zu sein, sagt aber kurz darauf, dass das kein Problem sei. Allerdings muss sie dafür noch einmal ins Restaurant, um eine zweite Rechnung zu holen – dieses Mal ohne bereits berechnetes Trinkgeld. Dann bezahle ich mit Karte.

Mehr News zum Thema „Urlaub auf Mallorca:

Am Ende gebe ich ihr das Trinkgeld in bar, schließlich war der Service wirklich gut und die Kellnerin sehr nett. Dennoch frage ich mich, wie viele Gäste hier in ihrem Urlaub auf Mallorca ordentlich Alkohol trinken und am Ende gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie bereits Trinkgeld bezahlt haben, während sie noch einmal Trinkgeld drauflegen.