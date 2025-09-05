Versteckte Kosten auf der Rechnung! Restaurant zockt Urlauber auf Mallorca ab

Bei einem guten Drink und mit leckerem Essen vor sich stehend auf Mallorca in der Sonne sitzen und den Urlaub hier so richtig genießen. Für viele Menschen auf der Insel, egal ob Urlauber oder nicht, gehört das einfach dazu. Wenn man dann noch in erster Meereslinie sitzt und das Treiben auf dem Meer dabei beobachten kann – erscheint ein Lokalbesuch hier traumhaft zu sein. Bis vielleicht die Rechnung kommt.

Trinkgeld zu geben ist in Spanien nicht üblich, wie unsere Reporterin Sarah Fernández nur allzu gut weiß. Dass ein Restaurant in Spanien einem 10 Prozent Trinkgeld einfach auf die Rechnung schreibt, schon gar nicht! Ist das legal? Und werden hier eventuell nur nicht-spanische Gäste zur Trinkgeld-Kasse gebeten? DER WESTEN hat den Test gemacht und neben Sarah, noch Johanna eine zweite – deutsche – Reporterin auf Mallorca hierhin geschickt.

10 Prozent Trinkgeld – ohne danach gefragt zu haben

Wir gehen getrennt voneinander ins Restaurant „Annabel“ am Strand von Palmanova auf Mallorca. Der erste Unterschied wird bei der Platzierung gemacht. Während unsere spanische Kollegin an die Bar gesetzt wird, bekommt die Deutsche einen Tisch zugewiesen. Und auch bei der Bedienung ist etwas anders. Zwar begegnet die Barkeeperin unserer Reporterin sehr freundlich, der Service ist gut. Johanna hingegen wird „umgarnt“, wie sie sagt.

Überschwänglich freundlich wird Johanna zu ihrem Tisch gebracht. „Setzen Sie sich hierhin, dann haben Sie eine perfekte Sicht aufs Meer“, sagt ihr die Bedienung freundlich auf Englisch, während sie ihr den Stuhl heranschiebt. Der Service – 1A! Die bestellten Getränke erhält Johanna innerhalb weniger Minuten. Zudem wird unsere deutsche Reporterin immer wieder gefragt, ob sie noch etwas brauche, ob alles in Ordnung ist. Johanna fühlt sich als Gast sehr geschätzt. Sarah hingegen hat erst wieder bei Bestellung der Rechnung Kontakt mit dem Personal. Ob auch bei der Abrechnung ein Unterschied gemacht wird?

Noch eine Kuriosität mehr

Nein. Beide Frauen bekommen am Ende einen Aufschlag von 10 Prozent auf ihre Rechnung. Statt 18,85 Euro bekommt Johanna die Mehrwertsteuerrechnung über 20,35 Euro direkt hingelegt. Bei genauerem Hinschauen werden hier 10 Prozent als „Base Tax Recargo“ angegeben. Ganz weit unten auf der Rechnung steht dann aber noch, dass man hier die „optionalen 10 Prozent Service kassiert“ hat.

Im Annabel Restaurant in Palmanova werden 10 Prozent Tip auf die Rechnung gepackt. Ob man danach gefragt hat oder nicht. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Sarah hingegen hat einen Konsumations-Bon vorgelegt bekommen. 12 Euro plus 1,20 „optionaler“ Tip macht 13,20 Euro. Auf Nachfrage erzählt die Barkeeperin, dass die meisten nichts dagegen haben. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass Leute diese 10 Prozent zurückgefordert hätten. Die hätten sie dann auch bekommen. Als unsere Reporterin noch fragt, ob sie auch mehr als die 10 Prozent geben könnte, geht das nicht. Der Betrag erscheint bereits auf dem Kartenlesegerät.

Das Ganze ist illegal

Die Rechtslage ist folgende: Trinkgeld ist eine Option. Das „Annabel“ aber macht die aufgeschlagenen 10 Prozent Trinkgeld nicht klar auf der Rechnung erkenntlich. Weil hier von „10 Prozent Base Tax“ die Rede ist, dürften viele Urlauber auf Mallorca hier meinen, sie würden gerade eine Steuer bezahlen.

Und das ist das Nächste. In Spanien muss der IVA (spanische Mehrwertsteuer) als solche auf Rechnungen erkennbar gemacht werden. Weil hier kein IVA einzeln angegeben ist, ist davon auszugehen, dass er hier bereits im Preis inbegriffen ist.

Woher aber kommen dann diese 10 Prozent und was sollen sie sein? Und warum werden die bezahlten 10 Prozent Tip nicht als solcher aufgeführt, sondern nur der Hinweis am Ende der Rechnung gegeben, man habe ihn bezahlt? DER WESTEN hat bei dem Restaurant auf Mallorca mehrmals nachgefragt – eine Antwort steht bisher noch aus.