Urlaub auf Mallorca: Neue Regel in diesem Jahr – sie kann dich richtig viel Geld kosten

Wer einen Urlaub auf Mallorca plant, der denkt vor allem an eines: Party, Strand und Meer. Doch nicht nur Feierwütige zieht es an den Ballermann. Auch das milde Klima und die malerische Landschaft machen Mallorca nicht ohne Grund zur Lieblingsinsel der Deutschen.

Aber die Baleareninsel will seit einigen Jahren andere Seiten aufziehen. So frei wie noch vor einigen Jahren können sich Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca schon seit einiger Zeit nicht mehr verhalten. Es fing an mit dem Verbot des Eimersaufens, das zum 1. April dieses Jahres sogar ausgeweitet wird. Künftig soll auch auf der Bierstraße und rund um den Mega-Park ein drastisches Alkohol-Verbot gelten. Auch in den Discos und Bars soll es untersagt werden, in den sogenannten Zeit-Zonen für Alkohol zu werben oder diesen auszuschenken. Doch nun kommt es noch schlimmer.

Urlaub auf Mallorca: Drastisches Verbot an 15 Stränden

Was 2019 noch als vage Idee auf den Balearen im Raum stand, soll jetzt bittere Realität werden. Das Umweltministerium will rauchfreie Strände einführen – und das ausgerechnet auch auf Mallorca, der Partyinsel schlechthin!

An insgesamt 28 Stränden auf den Balearen ist es Urlaubern und Einheimischen ab diesem Sommer gleichermaßen verboten, sich einen Glimmstängel anzuzünden. Das berichtet jetzt die „Mallorca Zeitung“. Allein 15 davon sind auf Mallorca, darunter auch der berühmte idyllische Sandstrand auf der Halbinsel Formentor im Norden.

Hier eine Liste der 15 Strände auf Mallorca, an denen ab diesem Jahr ein Rauchverbot gilt:



Platja de Formentor (Pollença)

Platja d’Albercutx (Pollença)

Cala Barques (Pollença)

Cala Molins (Pollença)

Cala Deià (Deià)

Caló des Moro (Santanyí)

Cala Sa Nau (Sant Llorenç)

Cala Anguila (Manacor)

Sa Platgeta in Colonia de Sant Pere (Artà)

Platja de Sant Joan (Alcúdia)

Platja des Carregador (Calvià)

Platja de Santa Ponça (Calvià)

Platja de la Romana oder dels Morts (Calvià)

Cala Estància (Palma)

Molinar (Palma)

Falls du die Liste jetzt nicht auswendig lernen willst, keine Sorge: Die rauchfreien Strände werden mit Schildern, QR-Codes und seit diesem Jahr auch mit einer Fahne als solche ausgewiesen. Touristen sollten sich allerdings gut umsehen, damit sie die Hinweise nicht übersehen und in die Zigaretten-Falle tappen – denn das kann unter Umständen teuer für dich werden!

Rebellen müssen tief in die Tasche greifen

Hinter dem Rauchverbot steckt die Kampagne „Platges sense fum, platges saludables“ (zu Deutsch etwa: Rauchfreie Strände sind gesunde Strände), die von der balearischen Gesundheitsbehörde ins Leben gerufen wurde. Neben den mallorquinischen Stränden sind auch fünf Strände auf der Urlaubsinsel Ibiza in diesem Jahr hinzugekommen.

Wer sich aber dennoch mit einer Zigarette im Mund erwischen lässt, riskiert ein saftiges Bußgeld. Beim Regel-Bruch droht ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro. Wer das Geld bei seinem Urlaub auf Mallorca lieber in Alkohol oder spaßige Aktivitäten stecken will, der sollte sich also besser an die neue Regel halten.