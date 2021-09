Urlaub auf Mallorca: Sie zündeten Sonnenschirme und Liegen an – Polizei fasst Strand-Feuerteufel

Der Urlaub auf Mallorca hat für ein Männertrio ein deutlich anderes Ende genommen als erwartet.

Am Flughafen von Palma de Mallorca wurden sie nicht von Mitarbeitern der Airline, sondern von der Guardia Civil in Empfang genommen. Da dürfte sich das entspannte Gefühl nach dem Urlaub auf Mallorca direkt verflüchtigt haben...

Urlaub auf Mallorca: Bei Abflug festgenommen!

Gegen das Trio bestehen laut Guardia Civil schlimme Vorwürfe: Sie sollen gleich mehrfach als Feuerteufel auf der Insel ihr Unwesen getrieben haben. In zwei verschiedenen Nächten sollen sie am Strand von Santa Ponça gezündelt haben.

Urlaub auf Mallorca: Feuerteufel haben Liegen und Sonnenschirme angezündet. Am Flughafen hat die Polizei sie gerade noch erwischt. Foto: IMAGO / imagebroker

Mehrere Liegen und Sonnenschirme sollen durch das Feuer beschädigt worden sein. Beim zweiten Mal habe die Feuerwehr ausrücken müssen, um den Brand zu löschen. Mehrere Zeugen hatten das der Polizei gemeldet.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

+++ Urlaub auf Mallorca: Streit am Strand eskaliert – Reisenden platzt der Kragen +++

Die Ermittler fanden dann heraus, in welcher Unterkunft die Männer übernachteten. Als die Polizei dort an ihrer Tür klingelte, waren sie bereits in Richtung Flughafen aufgebrochen.

Urlaub auf Mallorca: Die Polizei hat drei Reisende kurz vor dem Abflug festgenommen. Foto: IMAGO

Kurz vor Abflug erwischten die Beamten das Trio. Gerade noch rechtzeitig!

Feuer legen ist auf Mallorca kein Kavaliersdelikt, sondern zählt in diesem Fall als Sachbeschädigung Daher nahm die Guardia Civil die drei Männer fest. Den Heimflug müssen sie wohl verschieben... (vh)