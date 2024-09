Urlaub auf Mallorca: Ich war an der Playa einkaufen – und machte große Augen

An der Playa de Palma können Mallorca-Urlauber nicht nur ausgiebig baden, in der Sonne brutzeln oder feiern – rund um den Ballermann warten dutzende Geschäfte mit dem unterschiedlichsten Sortiment. Von Klamotten, Schmuck, Taschen über Bier und Tabak bis hin zu Eis und anderen Lebensmittel ist dort alles zu finden.

Unsere Reporterin war in einem Laden unweit der Playa einkaufen – als sie dort etwas entdeckte, was ihr große Augen machte. Bei dem Anblick dürften sicherlich auch andere Mallorca-Urlauber ungläubig mit dem Kopf schütteln. Worum es geht, liest du hier.

Urlaub auf Mallorca: Völlig verdutzt im Supermarkt

Während in Deutschland langsam aber sicher der Herbst Einzug erhalten hat, konnten wir uns auf Mallorca noch einmal über Temperaturen um die 28 Grad freuen. Da zog es natürlich etliche Menschen an den Strand. An der Playa de Palma nutzen unzählige Urlauber das schöne Wetter zum Schwimmen und Sonnen. Auch ich verschaffte mir im Wasser noch einmal Abkühlung. Anschließend ging ich etwas bummeln und stöberte bei Bikinis, Sonnenbrillen, Luftmatratzen und Sonnenhüte. Anschließend musste ich noch für das Abendessen einkaufen.

Wie immer an so warmen Tagen war das Eintreten in den klimatisierten Mallorca-Supermarkt eine Wohltat. Eier, Frischkäse, Nudeln und Co. landeten schnell im Einkaufskorb. Als ich mich jedoch Richtung Kasse aufmachte, musste ich mir verdutzt die Augen reiben. Während ich in sommerlichen Klamotten, mit Bikini darunter, und vom Schweiß auf die vorderste Nasenspitze gerutschter Sonnenbrille mir Luft zu fächerte, blickte ich auf einen gelbgoldenen Aufsteller.

Ich war an der Playa de Palma auf Mallorca einkaufen – als ich den Aufsteller erblickte, machte ich große Augen. Foto: Vanessa Schubert

Groß war auf dem Aufsteller zu lesen „El sabor de la navidad“ – zu deutsch: „Der Geschmack von Weihnachten“. Darunter befanden sich vier verschiedenen Schokoladen-Sorten. Natürlich ist mir klar, dass in Deutschland bereits in etlichen Supermärkten Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteine zu kaufen sind. Irgendwie ist es dennoch absurd, schon an Weihnachten zu denken, während manche noch Spätsommer-Urlaub auf Mallorca verbringen. Gefühlt war doch gerade erst März – wo ist denn bitte schon wieder dieses Jahr hin?