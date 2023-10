Urlaub auf Mallorca: Heftige Plage macht sich breit – und es wird immer schlimmer

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch etliche Reisende zieht es auch im Herbst ein letztes Mal in den Süden. Viele entscheiden sich für einen Urlaub auf Mallorca – nicht weit weg und trotzdem noch sommerlich warm. Mit diesem Phänomen hat allerdings keiner gerechnet.

Diese Plage versetzt die Sonnenanbeter in Aufruhr: Tellergroße Quallen treiben vor der Küste und nähren sich den Badezonen. Die Urlauber macht die Anwesenheit der Tiere nervös und ein Ende ist auch noch nicht in Sicht.

Urlaub auf Mallorca: Das vermehrte Auftreten der Quallen ist alarmierend

Spiegeleiquallen (Cotylorhiza tuberculata) haben ihren natürlichen Lebensraum im Mittelmeer und kommen vermehrt an den Küsten Spaniens vor. Grundsätzlich sind Urlauber schlecht auf jegliche Quallenarten zu sprechen, denn zu groß ist die Angst, dass die Tiere mit ihren Nesseln für Verletzungen beim Baden sorgen.

+++ Urlaub auf Mallorca: Neuer Trend am Ballermann sorgt für großen Ärger +++

Die gute Nachricht: Spiegeleiquallen sehen zwar erstmal spektakulär aus, mit ihrem weißlichen Schirm und einer gelben, an Eidotter erinnernden Erhebung, sind für den Menschen jedoch ungefährlich. Die schlechte Nachricht: Ihr massenhaftes Auftreten gibt dennoch Anlass zur Beunruhigung.

Weitere Themen:

Gerade an der Küste Kataloniens wurde die Spiegeleiquelle nun wieder vermehrt in Strandnähe gesichtet. Der Grund dafür? Die warmen Temperaturen hatten eine deutliche Vermehrung verschiedener Quallenarten zur Folge. Mit einer Wassertemperatur von immer noch satten 23 Grad, ist es daher gar nicht so ungewöhnlich, die Tiere in Küstennähe zu finden.

Doch nicht nur Quallen machen das Urlaubsgebiet unsicher, auch andere Tiere vermiesen den Reisenden die Urlaubsstimmung. Neben fiesen Stechmücken, breiten sich auch Kakerlaken weiter munter aus (wir berichteten).