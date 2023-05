Urlaub auf Mallorca: Mann rastet komplett aus – und fährt Touristen an

Ach ja, die Partysaison hat auf Mallorca wieder begonnen. Seit Tagen ist die Playa de Palma wieder voll von deutschen Touristen, die hier tagsüber Urlaub machen und nachts die Sau rauslassen. Und genau denen wollte ein Mann wohl eine Lektion erteilen.

Laut hupend und ungeduldig versuchte er am Samstag, den 6. Mai, die Mallorca-Urlauber von der Straße zu vertreiben. Als die nicht schnell genug zur Seite sprangen, regte sich der Autofahrer vollends auf und ging auf die deutschen Touristen los.

Urlaub auf Mallorca: Autofahrer schlägt Deutschen krankenhausreif

Gewaltausbruch am Ballermann! Am frühen Samstagmorgen raste ein Südamerikaner durch die Carrer Miquel Pellisa und hupte die Passanten, die auf der verkehrsberuhigten Straße unterwegs waren, an. Dann soll er sogar noch ein Seitenfenster heruntergelassen und dadurch eine Gruppe deutscher Touristen angespuckt haben.

Die Carrer Miquel Pellisa, auch bekannt als Bierstraße, ist bei Ballermann-Touristen äußert beliebt und war auch in der Nacht auf Samstag wieder belebt. Dem 24-jährigen Autofahrer hatte dies offenbar nicht gepasst. Als ihn ein paar Urlauber zur Rede stellen wollten, sei er aus seinem Auto gestiegen und hätten einem Deutschen einen Kinnhaken verpasst. Der sei sofort bewusstlos auf den Boden gefallen. Im Krankenhaus stellten die Ärzte bei dem Deutschen einen Kieferbruch fest.

Raser fährt deutschen Touristen an

Danach sei der Mann aus Paraguay wieder ins Auto gestiegen und geflüchtet. Dabei fuhr er auch noch einen anderen deutschen Urlauber an, der sich dabei glücklicherweise nicht schwer verletzte und medizinisch versorgt werden konnte.

Nach einer Kollision mit einem geparkten Wagen war die Flucht des 24-Jährigen auch schon vorbei. Die Polizei nahm ihn sofort fest. Ihm wird nun Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Unbekannt bleibt allerdings, wieso sich der Mann so aggressiv gegenüber den Passanten verhalten hatte (mit dpa).