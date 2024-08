Urlaub auf Mallorca: Preis-Wahnsinn! Beliebte Sehenswürdigkeit nun deutlich teurer für Touristen

Wer in seinem Urlaub auf Mallorca nicht nur Party machen will, sondern auch etwas Sightseeing, der kommt an dieser Sehenswürdigkeit nicht vorbei. Klar, Mallorca hat viel zu bieten, doch zu den absoluten Highlights auf der Insel gehört definitiv die Kathedrale in Palma.

Schon beim Einfahren in die Stadt blickt man von der Promenade aus auf die eindrucksvolle Bischofskirche des Bistums Mallorca. Selbst von Außen ist die Kathedrale eine Erscheinung, doch das wahre Highlight offenbart sich erst bei einem Besuch. Allerdings ist der Preis für Touristen gehörig gestiegen.

Urlaub auf Mallorca: Einmalige Aussicht über Palma

Die Kathedrale blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1230 erfolgte bereits die Grundsteinlegung dieser heutigen Sehenswürdigkeit. Besucher können sich für 10 Euro durch geführte Touren mit Audioguide in verschiedenen Sprachen bei einer Erkundung die Geschichte noch etwas näher bringen lassen.

Doch um das absolute Prunkstück der Kathedrale sehen zu können, geht es 215 Stufen nach oben. Denn von Mai bis Oktober ist die Dachterrasse geöffnet. Hier können Besucher einen spektakulären Blick über die Bucht von Palma, die Außenansicht der Kirchenrosette sowie die der Strebepfeiler und des Glockenturms genießen.

Touristen müssen tief in die Tasche greifen

Es gibt jedoch einen Haken: der Preis. Während Einheimische und Residenten nur 8 Euro zahlen müssen und jeden Freitag sogar komplett kostenlos die Kathedrale inklusive Dachterrasse besuchen dürfen, werden Urlauber gehörig zur Kasse gebeten. 25 Euro kostet ein Ticket im Jahr 2024. Das sind nochmal 5 Euro mehr als im Vorjahr – mehr als drei Mal so viel wie für Einheimische.

Wer im Urlaub nicht so genau auf das Geld schaut und sich den einmaligen Ausblick nicht entgehen lassen möchte, kann das montags bis freitags von 10.00 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 10.00 bis 13.30 Uhr machen. Zu den genannten Öffnungszeiten sind die Tickets vor Ort erhältlich oder aber auch rund um die Uhr über die Website.