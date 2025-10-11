Wie weit kommt man in Palma mit 50 Euro? Wir haben den Test gemacht

Wer Urlaub auf Mallorca macht, braucht Geld – sowohl für die Reise selbst, als auch für eine Unterkunft auf der Insel. Doch hier hört die Sache mit dem Bezahlen in der Regel nicht auf. Im Urlaub will man sich auch mal was gönnen.

So zum Beispiel mit einem Ausflug in die Inselhauptstadt Palma de Mallorca. Denn hier gibt es neben vielen Einkaufsläden, die Urlauber bei ihrem Shopping-Trip auf Mallorca gerne mal besuchen, auch noch eine ganze Menge an anderen Dingen zu sehen. Wie weit aber kommt man hier mit 50 Euro? DER WESTEN hat vor Ort den Test gemacht.

Urlaub auf Mallorca: Ein Tag in Palma

Weil viele Urlauber auf Mallorca in einem Hotel mit Halb- oder gar Vollpension unterkommen, lassen wir die drei Tagesmahlzeiten Frühstück, Mittag- und Abendessen hier außen vor. 50 Euro allein zum Ausgeben gedacht. Was ist hier alles drin?

+++Kuriose Szene an der Playa auf Mallorca – Urlauber bleiben verwirrt stehen+++

Wir starten den Tag in Palma de Mallorca wie so viele Urlauber hier mit einem Kaffee und einem Gebäck. Einer der beliebtesten Bäckereien der Stadt ist die „Fika Farina Coffee and Backery“ in der Carrer del Sindicat 4, direkt im Zentrum der Stadt. Ein Eiscafé plus ein Pistazien-Croissant kosten hier jeweils 4.50 Euro. Macht die ersten 9 Euro.

Weiter geht’s mit einem Besuch in der Kathedrale von Palma, dem größten Wahrzeichen der Hauptstadt Mallorcas, die jährlich von unzähligen Urlaubern besucht wird. Der Eintritt in die Kathedrale plus dem „Museo de Arte Sacro“ – zu Deutsch: Museum der heiligen Kunst“ – kostet 10 Euro pro Person. Nach dem Sightseeing darf gerne die erste kleine Stärkung gegessen werden. Ein typisch spanisches Bocadillo (belegtes Brot) in der kleinen Bar „Hamburgesería Alaska“ mitten auf der Plaça del Mercat, mit Schinken oder Käse. Kostenpunkt: 6 Euro. Danach zwei Kugeln Eis für etwas happige 6,80 Euro bei „Coffee Shop“ an der Plaça de l’Olivar.

Mehr Nachrichten:

Schnell ein Magnet beim Straßenhändler gekauft als Erinnerung für den Urlaub auf Mallorca – dann noch zwei Empanadas zwischendurch für je 2,85 Euro in der Carrer de Can Brondo. So endet der Tag in Palma mit einem für deutsche Urlauber teuren 12 Euro-Aperol Spritz im Lili’s. Die Bilanz: 49,50 Euro für etwas mallorquinische Kultur, einem kleinen Souvenir, Abkühlung in Form von zwei Eiskugeln, Kleinigkeiten zu Essen und zwei Getränken.