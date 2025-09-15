Berühmte Partygruppe aus NRW sorgt für Wirbel auf Mallorca

Was wäre die Playa de Palma auf Mallorca ohne die vielen Partys, die Urlauber hier feiern? Während das Feiern in der Urlaubssaison am Ballermann schlichter Alltag ist, sticht eine bestimmte Zeit hier jedoch besonders heraus.

Immer in der zweiten Septemberwoche wird hier die Kölsche Woche gefeiert – wobei hier der Begriff „Rheinischer Monat“ angemessener wäre. Denn in dieser Zeit kommen noch mehr Urlauber aus NRW nach Mallorca als ohnehin schon. Seit mittlerweile 16 Jahren ist eine Partygruppe aus Wattenscheid immer am Start und sorgt mit ihrer Performance am Strand für Aufsehen. DER WESTEN war auch in diesem Jahr wieder dabei.

Jahrelange Tradition reißt Urlauber auf Mallorca mit

Der DJK Wattenscheid ist, wie der Name anmuten lässt, ein Fußballverein aus dem Ruhrpott. Das ist auch an den Outfits der Männer zu erkennen. In pinken nummerierten kurzen Sporthosen stehen sie an diesem 15. September 2025 wie die Hunderte anderen Urlauber hier, mit einem Bier in der Hand am Strand. Seit mittlerweile 16 Jahren kommt der Verein immer um diese Zeit nach Mallorca, um hier gemeinsam Urlaub – beziehungsweise Party – zu machen. 27 an der Zahl sind es in diesem Jahr.

Legendär sind sie für ihre „Wir fahren mit dem Bob“-Performance zum Song des Bierkönig-Sängers Tim Toupet. Doch auch ihr eigener Song „So wunderschön“ darf hier nie fehlen. Es ist die „Hymne der Stadt“ und der erste Hit der Wattenscheid Boys – ein Moment des Miteinanders an der Playa, die Emotionen schweben in der heißen Luft.

Bild von 2024: Die Wattenscheider mit ihrer kultigen Perfomance zu Tim Toupets „Wir fahren mit dem Bob“. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

In diesem Jahr werden die Männer aus NRW vom Sänger Markus Becker an der Playa unterstützt, erzählt ein Wattenscheid Boy gegenüber unserer Redaktion. „Nicht ein Wort davon ist wahr“ heißt der gemeinsame Song. Es ist eine neu-interpretierte Party-Version des gleichnamigen Liedes von Helmut Frey von 1987. Im Oberbayern, wo Markus Becker am Ballermann auf Mallorca auftritt, sollen die Wattenscheid Boys nach ihrem Auftritt an der Playa um 0.30 Uhr dann noch einmal gemeinsam mit ihm diesen Song performen.

Seit dem 12. September täglich ab 10 Uhr steigt die Party der Wattenscheider am Strand. Immer dabei: Zwei große Zelte, ein DJ, eigens kuratierte Outfits für jeden Tag und eine ganze Menge Alkohol. Dann der Urlaub wird gemeinsam an der Playa verbracht – es wird gesungen, getanzt, gelacht und gequatscht. Zwischendurch ein Sprung ins Wasser, ein Essen oder auch ein Nickerchen in der Sonne.

Am 16. September kommen sie in diesem Jahr ein letztes Mal zusammen. Denn um 18 Uhr geht der Flieger, der die 27 Männer nach ihrem Traditions-Urlaub auf Mallorca zurück nach NRW bringt. Im kommenden Jahr sind sie wieder hier, das ist klar. Bis dahin feiert die Playa andere Partys – ohne die legendäre Party- und Fußballgruppe aus Wattenscheid.