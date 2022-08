Urlaub auf Mallorca: Vorsicht! Wenn du DIESE Männer siehst, solltest du schleunigst das Weite suchen

Mallorca. Wer einen Urlaub auf Mallorca plant, sollte sich künftig ganz besonders in Acht nehmen.

Bei deinem nächsten Urlaub auf Mallorca solltest du bestimmte Wertsachen lieber zu Hause lassen, denn die Diebe der sogenannten „Rolex-Bande“ pirschen sich mit einer ganz perfiden Masche an ihre Opfer ran.

Urlaub auf Mallorca: Drei bis vier Luxusuhren werden jeden Tag gestohlen

Die meisten Mitglieder der „Rolex-Bande“ kommen aus Neapel (Italien) angereist, um auf Mallorca unwissende Urlauber um ihr Hab und Gut zu erleichtern. So sollen laut der „Mallorca Zeitung“ drei bis vier Luxusuhren jeden Tag gestohlen werden.

Im Jahr 2020 hat die spanische Polizei eine Datenbank erstellt, in der bereits 250 neapolitanische Bürger eingetragen sind. Viele der Mitglieder haben Verbindungen zur Mafia und seien im Geldwäsche- und Drogenhandel tätig, was die Bande besonders gefährlich macht.

Wer einen Urlaub auf Mallorca plant, sollte seine kostenbare Uhr lieber zu Hause lassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Urlaub auf Mallorca: Bande sucht sich ihre Opfer gezielt aus

Die Gruppen der „Rolex-Bande“ bestehen oftmals aus vier bis fünf Personen, wobei sich zwei auf einem Roller befinden und zwei bis drei in einem Auto. Sie halten Ausschau nach Touristen mit teuren Armbanduhren und überfallen sie: Dabei steigt einer ab, nimmt dem Urlauber die Uhr ab, ehe er wieder auf den Roller aufsteigt und zu einem Fluchtauto fährt, welches die Beute entgegennimmt.

Waffen werden laut der „Mallorca Zeitung“ nur selten verwendet. Auch die Auswahl an Uhren erfolgt nicht ohne Plan, dafür sind sogenannte „Ojeadoras“ zuständig. Das sind elegant gekleidete Frauen, die sich in luxuriösen Geschäften, Restaurants oder Nachtclubs aufhalten. Dort wird geprüft, welche der anwesenden Gäste eine teure Uhr am Handgelenk hat.

Urlaub auf Mallorca: Uhren im Wert unter 20.000 Euro sind uninteressant

Sobald jemand aus der Menge herausgepickt wurde, werden die Männer, die den Überfall durchziehen sollen, per Mobiltelefon kontaktiert. Mit dieser Strategie erhält die Bande Uhren im Wert von 120.000 bis 130.000 Euro. Ware unter 20.000 Euro bleibt für die Bande uninteressant. Deswegen sind besonders Uhren der Marken „Rolex“, „Patek Phillippe“ und „Audemars Piguet“ betroffen.

Die Ausreise der Uhren fällt da schon etwas schwieriger aus: Ein unbestrafter Mann soll mit einer gestohlenen Uhr am Handgelenk normal ausreisen, so die „Mallorca Zeitung“. (ali)