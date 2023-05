Urlaub auf Mallorca beginnt für Reisende mit Schock – ihr Flugzeug kehrt plötzlich um

Wenn sich Reisende eines von ihrem Urlaub auf Mallorca versprechen, dann wohl Sonne satt, entspannte Tage am Strand und aufregende Nächte in den zahlreichen Bars und Clubs der Insel.

Für viele beginnt der Urlaub auf Mallorca schon bereits mit dem Hinflug zur Insel. Mal eben mit dem Flieger zum Ballermann zu reisen ist nicht nur für viele Deutsche das Normalste der Welt. Doch für zahlreiche Passagiere einer Eurowings-Maschine endete die Anreise nun im Schock!

Urlaub auf Mallorca startet mit Drama

Wer vergangenen Freitag (5. Mai) geplant hatte, mal eben von Berlin nach Palma zu fliegen, wird seinen Ohren und Augen kaum getraut haben. Denn kurz nach dem Abheben verkündete der Pilot plötzlich die Hiobsbotschaft: Mallorca konnte nicht angeflogen werden, stattdessen musste wieder alles für die Landung am Berliner Airport vorbereitet werden.

Nur 55 Minuten nach dem bereits verspäteten Start nahm der Flug ein jähes Ende, berichtete „The Aviation Herald“. Der Grund: Es war ein technischer Defekt an einem der Hydrauliksysteme des Fliegers aufgetreten. Um die Sicherheit der 178 Passagiere und der Crew nicht zu gefährden, entschied sich der Pilot kurzerhand für die Rückkehr nach Berlin. Doch die Landung sollte einige Zeit dauern.

Flugzeug hat zu viel Gewicht

Denn dadurch, dass das Flugzeug nur kurz abgehoben hatte, hatte es kaum Sprit verflogen und war für die direkte Landung demnach noch zu schwer. „Wie in solchen Fällen üblich, hat die Maschine ein paar Warteschleifen gedreht, um das Landegewicht zu reduzieren“, so die Sprecherin gegenüber „Bild“. Es musste also zunächst der Tank leer geflogen werden, um endlich wieder am Berliner Flughafen die Landung antreten zu können.

Normalerweise würde bei Manövern dieser Art einfach Kerosin abgelassen werden. Doch bei der betroffenen Maschine – einem Airbus A320 von Eurowings – war das technisch unmöglich.

Mit einer Verspätung von rund sechseinhalb Stunden konnten die Passagiere dann aber doch noch in Palma landen. Allerdings mit einer Ersatzmaschine. Bleibt nur zu hoffen, dass der Rest ihres Urlaubs auf Mallorca glimpflicher verlief, als der Anfang.