Urlaub auf Mallorca startet mit Albtraum – hunderte Touristen betroffen

Die Aussicht auf einen Urlaub auf Mallorca lässt die Herzen vieler Menschen höher schlagen, schließlich warten nach dem Flug auf die Insel Sonne, Strand und Meer auf die Touristen.

Für hunderte Passagiere einer United Airline-Maschine kam es jedoch ganz anders. Der Start in den Urlaub auf Mallorca entwickelte sich zu einer einzigen Nervenprobe.

Urlaub auf Mallorca: Flug wird immer wieder verschoben

Der Flug von New York nach Mallorca sollte bereits am 29. Juni um 19 Uhr stattfinden, schlussendlich kamen die Passagiere aber erst mit gut 30 Stunden Verspätung auf der Sonneninsel an. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, konnte die ursprüngliche Maschine wegen eines technischen Defekts nicht abheben.

Erst nach mehreren Stunden stand eine Ersatzmaschine zur Verfügung – die war allerdings noch von den Vorsitzern verschmutzt, außerdem gab es nicht genug Verpflegung für alle Reisenden. Die Aussicht auf den baldigen Abflug ließ Kritiker verstummen, doch es kam wieder anders.

„Die Maschine rollte zur Startbahn, um minutenlang innezuhalten, als müsse man Kräfte sammeln. Was immer auch das technische Problem von Maschine eins war, Maschine zwei krankte an den Triebwerken“, berichtet Mallorca-Resident Markus Liebscher. Der Flug wurde also erneut gecancelt – mittlerweile war es drei Uhr nachts.

Urlaub auf Mallorca: „Und wieder hieß es zurück zum Gate“

Ohne eine verlässliche Information wurden die Passagiere sich selbst überlassen, es wurden weder Hotels gestellt noch der weitere Plan kommuniziert. Mehrere Stunden passierte nichts, auf Nachfragen von Mallorca-Kenner Liebscher kam die Ansage, dass es rund 24 Stunden nach dem ursprünglichen Start endlich gen Insel gehen sollte.

Was dann passierte, klingt nach einem schlechten Scherz: Denn als alle Passagiere im Flieger saßen, passierte wieder nichts. „Und wieder hieß es zurück zum Gate. Diesmal hatte man vermeintlich im Frachtraum dilettantisch gearbeitet und musste dort etwas ‚zurechtrücken'“, gibt Markus Liebscher gegenüber der „Mallorca Zeitung“ an.

Mehr Themen:

Um Mitternacht dann das Unglaubliche: Die United Airline-Maschine hob ab – und hatte neben der bisherigen Verzögerung nochmal fünf Stunden Extra-Zeit obendrauf gepackt. Das dürfte den Reisenden erst einmal egal gewesen sein, doch mittlerweile haben Liebscher und andere Betroffene Entschädigungen seitens der Airline gefordert. Ohne Erfolg: „Jeglicher Versuch, bei der Airline Auslagen oder Schadenersatz geltend zu machen, verlief ins Leere.“