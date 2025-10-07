Ekel-Alarm in Urlauber-Hochburg auf Mallorca – hier stapelt sich der Müll auf den Straßen

An keinem Ort auf Mallorca ist die Dichte an deutschen Urlaubern so hoch wie an dem Küstenörtchen S’Arenal, östlich von der Inselhauptstadt Palma de Mallorca. Jährlich reisen abertausende deutsche Urlauber hierhin, um im Bierkönig, Megapark und Co. zu feiern. Andere wiederum setzten ihren Fokus auf Sonne, Strand und Entspannung – und auch das geht hier nur allzu gut.

Was alle Urlauber gemeinsam haben: Sie produzieren Müll, zusätzlich zu den Einheimischen, die hier das ganze Jahr über leben. Besonders in der Hochsaison ist dieser Umstand deutlich zu sehen – und zu riechen! Überfüllte Mülleimer und sich neben den Tonnen stapelnder Müll prägen das Straßenbild ebenso wie die Palmen vorne an der Promenade. Die Anwohner protestieren und doch tut sich nicht viel. Warum? Unsere Reporterin hat auf Mallorca nachgefragt.

Beliebter Mallorca-Urlaubsort voll Müll

Bereits seit mehreren Monaten beschweren sich die Nachbarn von S’Arenal bei der Bürgermeisterin der Gemeinde Llucmajor – zu der das Küstenörtchen gehört – Xisca Lascolas von der konservativen Partei PP. Denn sie haben mehr als genug!

Jeden Tag überfüllte Mülltonnen, manche von ihnen wurden teils tagelang nicht geleert. Die Folge: Massen an Müllsäcken und Müll, der sich neben den Tonnen auf den Straßen sammelt. Zwar ist es mit dem Auslaufen der Urlaubs-Saison auf Mallorca etwas besser geworden. Doch auch Anfang Oktober sieht man jeden Abend Müll neben den Tonnen auf den Straßen liegen, weil die Mülleimer wieder einmal bis oben hin gefüllt sind.

Müllmänner streiken, Müllwagen zu alt und kaputt

Ende September hatte die Bürgermeisterin von Llucmajor in einem Statement gegenüber dem regionalen Fernsehsender „IB3“ erklärt, das vom Rathaus mit der Müllentsorgung beauftragte Unternehmen befände sich im Streik. Zudem seien die Wagen der Müllabfuhr alt und könnten den Massen an Müll so nicht mehr gerecht werden.

Kein schöner Anblick. Auf Mallorca stapelt sich in S’Arenal der Müll neben den Mülltonnen. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Bei mehreren Rundgängen an der Playa von S’Arenal, in den Seitenstraßen und den Straßen weiter hinten fällt unseren Reporterinnen auf, dass einige Mülleimer regelmäßig entleert werden – so zum Beispiel die Tonnen vorne direkt am Strand, neben dem Taxistand. In der Regel fährt die Müllabfuhr hier am späten Abend vorbei. Morgens sind die Tonnen leer.

Geht man die Straße vom Meer weg und in Richtung Megapark, Bierkönig und Co. finden sich auch am Vormittag schon Tonnen, die voll sind – daneben Müll gestapelt. Ob der Wagen auch hier einen Stopp gemacht hat?

Auf eine Anfrage unserer Redaktion vor Ort hat das Rathaus auch nach Wochen nicht reagiert. Es heißt also weiter: Wer seinen Müll gerne in einer Tonne entsorgen will, sollte das möglichst in der Früh tun, wenn die Müllabfuhr bei der Tonne in der Nähe denn einen Halt eingelegt hat.