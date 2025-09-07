Urlauber aufgepasst! Preischeck am Strand auf Mallorca überrascht

Seit vielen Jahrzehnten schon kommen die Deutschen nach Mallorca, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Die Preise, die die Menschen in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren hier für Hotel, Bier und Co. bezahlt haben, sind längst nicht mehr die gleichen. Das ist klar.

Doch besonders in den letzten Jahren haben sich die Preise an der Playa de Palma in S’Arenal – den meisten Deutschen als Ballermann bekannt – stark verändert. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Urlauber in der deutschen Hochburg auf Mallorca günstig nächtigen konnten und ihr Geld in den Lokalen und am Strand ausgeben konnten. DER WESTEN hat den Preischeck an der Playa gemacht und dabei eine Überraschung erlebt.

Preisvergleich an der Playa de Mallorca

Die Lebensmittelpreise in den Supermärkten, die Getränke im Bierkönig und Megapark. Alles wird teurer. Während ein Liter Mischgetränk für 21,50 Euro pro Liter in diesem Jahr im Bierkönig über die Theke geht – zahlte man hier 2024 noch einen Euro weniger. Der Preis für ein Liter Bier ist hingegen der gleiche geblieben.

+++Mallorca-Urlauber brechen neuen Rekord! Doch es ist kein Grund zur Freude+++

Wer seine Zeit im Urlaub auf Mallorca hingegen lieber an der Playa de Palma liegend in der Sonne verbringt, muss auch hier immer mal wieder zum Geldbeutel greifen. Es beginnt beim Liegen. Im vergangenen Jahr zahlte man hier für einen Sonnenschirm und zwei Liegen 18 Euro. Sechs Euro pro Liege plus sechs Euro für den Schattenspender. Und in diesem Jahr?

Mehr Nachrichten:

Auch! Wider Erwarten haben sich die Preise hier an der Playa de Palma nicht verändert. Zumindest nicht an der Playa de Palma auf der Höhe des Balnearios 0. Auf Nachfrage beim zuständigen Mitarbeiter, der nach nur zwei Minuten zum Abkassieren kommt, erzählt er, nur die „weißen“, also teureren Liegen seien preislich angestiegen. Auf Mallorca brachen die Einnahmen durch Liegenreservierungen im Juli diesen Jahres um 20 Prozent ein. Auch wenn die Preise hier nicht gestiegen sind, können oder wollen es sich scheinbar immer weniger Urlauber hier auf Mallorca leisten, statt auf einem Handtuch auf einer Liege am Strand zu liegen.