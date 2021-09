Urlaub auf Mallorca: Streit am Strand eskaliert! Urlauber gehen auf die Barrikaden

Zoff und Wut mitten im Urlaub auf Mallorca!

Viele Badegäste gehen bei ihrem Urlaub auf Mallorca jetzt auf die Barrikaden. Denn sie sehen etwas, was sie absolut nicht nachvollziehen können...

Urlaub auf Mallorca: Einige Badegäste haben jetzt genug. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotoagentur Nordlicht

Urlaub auf Mallorca: Eskalation im Badeort Can Picafort

Viele Menschen zieht es derzeit an den Strand in Can Picafort, einem Touristenort im Norden von Mallorca. Allerdings weniger, um sich am Strand die Sonne auf den Körper scheinen zu lassen, sondern viel mehr, um zu protestieren.

Mit Schildern in den Händen geht es an den Strand. Die Botschaften darauf sind eindeutig: „Der Strand ist für alle da!“ oder „Zu viele Liegen, 83 auf einer Länge von 68 Metern“.

Urlaub auf Mallorca: Am Strand von Can Picafort gibt es Streit. Foto: IMAGO / agefotostock

Wie die „Mallorcazeitung“ berichtet, ärgern sich gerade viele Badegäste darüber, dass die kostenpflichtigen Liegen und Sonnenschirme alles bedecken würden.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

--------------------------

Ein Strandbesucher, der sich einfach mit seinem Handtuch in den Sand legen wolle, hätte einfach keinen Platz mehr. Aber damit sei es noch nicht getan.

Anwohner und Badegäste beschweren sich über rüpelhaftes Verhalten der Liegestuhl-Firma

Urlaub auf Mallorca. Foto: IMAGO / Revierfoto

Das Fass zum Überlaufen hatte ein Vorfall am Sonntag (29. August) gebracht. An dem Tag sei, laut der spanischen Zeitung, eine Gruppe von Strandbesuchern des Platzes verwiesen worden, da in der Nähe die Liegen aufgestellt wurden.

Mehr zum Urlaub auf Mallorca:

--------------------------

Das Verhalten und der Tonfall der Betreiber sei ebenfalls unangemessen. Zuvor sei es sogar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Demonstranten und einem Mitarbeiter gekommen, sodass die Polizei einschreiten musste und der Badegast eine Anzeige aufgeben habe.

📺🔴Avui hem explicat a IB3 la nostra opinió sobre la situació de la platja de Can Picafort. pic.twitter.com/vF0llXUyi9 — Socialistes de Santa Margalida (@SocialistesSM) August 30, 2021

Das wollen sich Anwohner und Urlauber nicht länger gefallen lassen. Auch die Sozialisten der betroffenen Gemeinde Santa Margalida hat sich mittlerweile dazu geäußert und strengere Kontrollen von der Regierung gefordert. (cg)

