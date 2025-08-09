  1. DerWesten.de
  2. Panorama
  3. Vermischtes

  4. Urlaub auf Mallorca, Kreta und Co. nervt? Auf diesen Inseln kannst du dem Touris entfliehen

Veröffentlicht inVermischtes

Urlaub auf Mallorca, Kreta und Co. nervt? Auf diesen Inseln kannst du dem Touris entfliehen

Avatar-Foto von Redaktion

Der Massentourismus auf Mallorca, Kreta oder auch Ibiza wird nicht nur für Einheimische zur Qual. Hier findest du alternative Urlaubsinseln.

© imago images/UIG

Mallorca: Einheimische protestieren gegen Massentourismus

Am Sonntag, dem 15. Juni 2025, protestierten Hunderte von Menschen gegen den stetig zunehmenden Massentourismus auf Mallorca.

Viele Touristen reisen in den Urlaub nach Mallorca, Kreta, Malta oder auch Ibiza. Doch diese Ziele sind in den Sommermonaten oft überfüllt. Eine Avis-Analyse zeigt Alternativen. Besonders kleine, ruhigere Inseln in Griechenland und Portugal erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei Reisenden, die Massentourismus vermeiden möchten.

Lesbos und Porto Santo als Geheimtipps

Die griechische Insel Lesbos gilt als perfektes Reiseziel für einen entspannten Urlaub. Sie bietet Strände, Fischerdörfer und griechischen Flair – alles ohne Menschenmassen.

Ebenfalls interessant: „Es ist furchtbar“: Spanien-Urlauber sorgen für chaotische Zustände – Anwohner wütend

Auch Porto Santo in Portugal ist ein Geheimtipp. „Mit 201.000 Instagram-Hashtags könnte diese ruhigere Insel als Reiseziel für das Jahr 2025 das Ziel Ihrer Wahl sein“, schlägt „bravebison.com“ eine Reise dorthin vor.

Griechenland dominiert die Top-Liste

Sechs der zehn ruhigsten Inselziele liegen in Griechenland. Dazu zählt Symi, eine Postkartenidylle mit atemberaubenden Stränden.

Santorin hingegen bleibt bei Touristen beliebt, ist jedoch genauso überlaufen wie Teneriffa oder Madeira. Wer authentische Erlebnisse sucht, findet auf weniger besuchten Inseln die perfekte Urlaubsalternative.

Auch interessant: Infos über Urlaub

Die beliebtesten Inseln Europas – Ibiza, Malta und Mallorca – erreichen jedes Jahr Millionen Suchanfragen. Das bedeutet volle Strände und Hotels. Alternativen wie Lesbos oder Porto Santo trumpfen mit Entspannung und Schönheit. Dank der Studie des Avis-Autovermietungsunternehmens entdecken Urlauber neue Juwelen für unvergessliche Reisen abseits des Mainstreams.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.