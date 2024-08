Urlaub auf Mallorca war gestern – diese Region läuft der Insel den Rang ab

Urlaub auf Mallorca zu machen ist in den letzten Jahren so beliebt geworden, dass es den Einheimischen auf der Insel zu viel geworden ist. Die Sommersaison 2024 ist geprägt von Protestaktionen gegen den Massentourismus auf der Insel. Manche Aktionen gehen dabei weit unter die Gürtellinie (wir berichteten darüber).

Ob diese Proteste der Mallorquiner ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Deutschen nicht mehr auf ihre Lieblingsinsel reisen wollen? Das kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Eines steht jedoch fest: Im Oktober reisen die Deutschen am liebsten an einen anderen Urlaubsort!

War’s das mit Urlaub auf Mallorca?

Normalerweise machen die Menschen von April bis Ende Oktober Urlaub auf Mallorca. Wie unsere Reporterinnen auf Mallorca jedoch gegen Ende des Monats August beobachten, sind die Strände bereits um einiges leerer als noch in den Sommermonaten zuvor. Und dabei stehen noch der ganze September und Oktober bevor, bis der Großteil des Ballermanns am 1. November in den Winterschlaf geht.

Auch Chipi, ein Tätowierer im „Kratos“ direkt an der Playa de Palma, berichtet von weniger Urlaubern: „Die ganze Saison war schwächer im Vergleich zu letztem Sommer. Aber seit ein paar Tagen ist hier kaum noch etwas los.“ Auf Walk-In-Gäste warte er teils stundenlang.

Mallorca rutscht im Ranking ab

Wie Stefan Baumert, Deutschlandchef des Tui-Konzerns gegenüber der mallorquinischen Tageszeitung „Ùltima Hora“ sagte, prognostiziere er im Oktober einen großen Zustrom von Reisenden im Mittelmeerraum. Doch Mallorca stehe dabei nicht mehr an erster Stelle bei den Deutschen. Die türkische Riviera habe die Lieblingsinsel der Deutschen hier überholt, so Baumert.

Statt Palma de Mallorca steht Antalya an der Städtespitze für den Monat Oktober. Urlaub auf Mallorca steht immerhin noch an zweiter Stelle. Die spanische Insel wird gefolgt von den griechischen Inseln Kreta und Kos.



Ein Grund, warum im Oktober weniger Menschen auf die Insel reisen wollen, könnten die teils enorm angestiegenen Preise für einen Urlaub auf Mallorca sein. Neben den Tattoo-Studios an der Playa de Palma berichten auch Gastronomen unserer Reporterin vor Ort von deutlich weniger Umsätzen. Hinzu kommt, dass andere Reiseziele im Mittelmeerraum die Urlauber zu wesentlich niedrigeren Preisen anlocken.