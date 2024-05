Urlaub auf Mallorca ist passé – DIESE traumhaften Urlaubs-Inseln sind jetzt der neue Touristen-Magnet

Ein Urlaub auf Mallorca gehört auch nach stark gestiegenen Flug- und Hotelpreisen noch immer zu den beliebtesten Reisezielen. Neben der bekannten Partymeile am Ballermann hat die Insel auch traumhafte Buchten und Landschaften zu bieten.

Doch wer sich langsam aber sich in seinem Urlaub auf Mallorca schon satt gesehen hat, für den ist es vielleicht Zeit, eine neue traumhafte Insel zu erkunden. Und es gibt tatsächlich fünf Inseln, die Mallorca sogar noch überbieten könnten.

Schluss mit Urlaub auf Mallorca: DIESE Inseln sind jetzt im Trend

Ibiza (Spanien)

Gar nicht so weit entfernt von Mallorca wäre da zum Beispiel Ibiza in Spanien. Die Insel gilt zwar als extravaganter Partyort, doch wie die Frauenzeitschrift „Für Sie“ zusammenfasst, ist Ibiza auch für entspannte Tage sowie die ganze Familie geeignet. Also absolute Sehenswürdigkeiten gilt beispielsweise der Naturpark Ses Salines, wo man Flamingos beobachten kann. Wenn es in den Sommermonaten besonders heiß ist, lohnt sich ein Besuch in der Tropfsteinhöhle Cueva de Can Marçà. Hier ist es herrlich kühl.

Flores (Portugal)

Naturliebhaber und Wanderfans kommen auf der portugiesischen Insel Flores auf ihre Kosten. Auf den ersten Blick haben Urlauber das Gefühl, sie seien im brasilianischen Amazonas-Regenwald angekommen. Malerische Seen, spektakuläre Wasserfälle, tosende Wellen, wunderschöne Strände und beeindruckende Steilklippen – all das erwartet Reisende. Das Wahrzeichen der Insel sind die „Rocha dos Bordões“ – die Basaltsäulen ragen bis zu 30 Meter an den Felsen hoch.

Zypern

Natur pur erwartet dich auch auf Zypern. Im Frühsommer erblüht die Insel und du findest dich in einem Blumenmeer aus Kirschen, Mohn, Tulpen, Hyazinthen und Affodill wieder. Zudem ist Zypern für sein sonniges Wetter bekannt, hier kommt garantiert Urlaubsfeeling auf. Die schöne Landschaft lässt sich bei einer Wanderung zum Kap Greco am östlichsten Punkt Zyperns bewundern. Hier gibt es einen Nationalpark, der über Unterwasserhöhlen verfügt.

Geheimtipp für Urlauber

Procida (Italien)

Ein absoluter Geheimtipp ist die Insel Procida in Italien. Hier trifft Kultur auf Charme und außergewöhnlichen Flair. Das türkisblaue Wasser lädt zum Baden ein, und die kleinen Gassen und pastellfarbenen Häuser zum Schlendern. Der perfekte Ort für alle, die La Dolce Vita lieben, aber auf den großen Trubel gerne verzichten können. Eine traumhafte Aussicht wartet auf Reisende beim Palazzo D’Avalos, dem höchsten Punkt Procidas.

Kos (Griechenland)

Seit den letzten zwei Jahren gehört die griechische Insel Kos vielleicht nicht mehr zu den Geheimtipps, doch ihre Anziehungskraft hat der Ort nicht verloren. Nach einem langen Tag am Strand kann der Abend bei einem Glas Wein in einer der schnuckeligen Tavernen und Bars nett zu Ende gehen. Der wohl spektakulärste Strand auf Kos ist der Agios Stefanos Beach. Von den Ruinen einer alten Basilika blickst du hier direkt auf das Eiland Kastri mit seiner blau-weißen Kapelle.