Deutsche Urlauber treiben’s im Hotelpool auf Mallorca – jetzt droht ordentliche Strafe

Was ein Mann (43) und seine 42-jährige Partnerin in ihrem Urlaub auf Mallorca im Hotelpool getan haben, hat für sie nun ernsthafte Konsequenzen. Das Paar aus Deutschland muss sich demnächst in Palma de Mallorca vor Gericht für seine Taten verantworten.

Den beiden wird vorgeworfen, im August 2024 in einem Hotelpool in Port d’Andratx Geschlechtsverkehr gehabt zu haben – mitten zwischen anderen Gästen, darunter auch mehrere Kinder. Die Staatsanwaltschaft in Palma fordert eine Geldstrafe von je 5.400 Euro.

Urlaub auf Mallorca endet vor Gericht

Der Vorfall ereignete sich laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft in Palma de Mallorca am 13. August 2024 gegen 19 Uhr, so berichtet es die mallorquinische Tageszeitung „Ultima Hora„. Während andere Gäste am Pool entspannten, sollen sich die zunächst begonnen haben, zu küssen. Dann soll es wilder zugegangen sein. Am Ende sei die Frau nackt im Hotelpool gewesen, während der Mann seine Badehose bis zu den Knöcheln heruntergelassen haben soll.

Was folgte, muss zahlreiche Augenzeugen fassungslos zurückgelassen haben. Mehrere Hotelgäste – darunter Familien mit Kindern – hätten beobachteten, wie die beiden im Pool „Geschlechtsverkehr mit Penetration“ hatten. Einige wollen den Deutschen zugerufen haben, sie sollten sofort aufhören. Doch das Paar habe alle Bitten ignoriert und einfach weitergemacht.

Das Hotel reagierte umgehend und erstattete Anzeige. Bereits am nächsten Tag nahm die Polizei das Paar fest. Seitdem laufen die Ermittlungen wegen „obszöner Zurschaustellung vor Minderjährigen“ und „obszönem Exhibitionismus“.

Jetzt, mehr als ein Jahr nach dem Vorfall, steht das Paar kurz vor dem Prozess. Vor Gericht in Palma de Mallorca müssen sich die beiden erklären und für die ihnen vorgeworfenen Straftaten verantworten.

