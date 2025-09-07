Urlauber aufgepasst! Neuerung im Flieger – auch nach Mallorca

Die allermeisten Urlauber beginnen ihre Reise mit einem Flug nach Mallorca. Mehrere Dutzend Flieger starten jeden Tag aus Deutschland auf die spanische Sonneninsel. In der Hochsaison sind es noch mehr. Wer bei der Wahl der Fluglinie gerne auf die Lufthansa-Tochter „Eurowings“ setzt, darf in Zukunft mit einer Neuerung im Flieger rechnen.

Zwar fliegt Eurowings nicht ausschließlich von Deutschland nach Mallorca. Dennoch war die bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel Anfang September der Ort, an dem die Neuigkeit verkündet wurde.

Mediterrane Küche – noch vor dem Urlaub auf Mallorca

Ab November 2025 serviert die deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Düsseldorf – der deutschen Stadt, von wo aus die meisten Flieger nach Mallorca starten – ein neues Gericht in luftigen Höhen. In einer Kooperation mit L’Osteria – der deutschen Restaurantkette mit italienischem Essen – gibt es dann auf ausgewählten Flügen das vegetarische Pastagericht „Maccheroncini Colorati“ zu bestellen.

So kommen Urlauber bereits bevor sie die Insel im Mittelmeer betreten bereits in den Genuss mediterraner Küche. Zwar nicht spanisch, aber immerhin! 8,90 Euro soll das Gericht, bestehend aus einer bunten Pasta mit gegrilltem Gemüse in einer Tomatensoße im Wings Bistro kosten. Dazu gibt einen Kaffee-Gutschein, einlösbar in allen L’Osteria-Restaurants.

Und davon gibt es auf Mallorca seit diesem Sommer eine: der Filiale im Mallorca Fashion Outlet bei Marratxí, unweit der Inselhauptstadt Palma de Mallorca. Hier stellte am Mittwoch, den 3. September, der Eurowings-CEO Jens Bischof die Neuerung vor, so berichtet es das „Mallorca Magazin„. Geplant ist die Neuerung auf ausgewählten Flügen und zunächst für mindestens sechs Monate. Losgehen soll es am 1. November 2025.