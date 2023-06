Wer kennt es nicht? Wenn der Urlaub auf Mallorca dem Ende zugeht, möchten viele die Insel am liebsten gar nicht mehr verlassen. Doch irgendwann ist auch die schönste Urlaubszeit einmal zu Ende.

Für einige Reisende sollte der Aufenthalt auf Mallorca kürzlich tatsächlich in die Verlängerung gehen. Das geschah allerdings nicht ganz freiwillig. Vielmehr weigerten sich die Urlauber nach einem kuriosen Vorfall am Flughafen von Mallorca in ihren Flieger zu steigen, berichtet das „Mallorca Magazin“ unter Berufung auf lokale Medien.

Urlaub auf Mallorca endet mit Flughafen-Schock

Demnach sollen die Ryanair-Reisenden am Mittwochmorgen (7. Juni) eine Reparatur an einem Flugzeug der Billig-Airline beobachtet haben, das sie von der Insel bringen sollte. Den Passagieren wurde mitgeteilt, dass sich ihr Flug verspäten werde. Wenig später konnten sie durch die Fenster des Flughafens von Mallorca sehen, wie Flughafen-Mitarbeiter mit einer Hebebühne zum Cockpit ihres Fliegers gebracht wurden.

Beim Anblick der anschließenden Arbeiten rieben sich die Reisenden verwundert die Augen. Einer lokalen Zeitung beschrieben sie, dass das Personal ein Cockpit-Fenster mit dem Stiel eines Wischmops öffnete, um das Fenster anschließend mit einem Klebeband abzudichten. Für Laien ein nicht gerade besonders vertrauenswürdiger Anblick. Manche der Passagiere verunsicherte der Anblick so sehr, dass sie sich weigerten, den Flieger zu betreten. Die Fluggesellschaft soll ihnen eine Umbuchung oder Erstattung der Flugtickets angeboten haben.

Das steckt hinter dem Vorfall auf Mallorca

Doch was steckte hinter der Reparatur-Aktion? Ist es wirklich üblich, Flugzeuge mit Klebeband zu flicken? Ja, sagen Experten, die darauf verweisen, dass es sich nicht um gewöhnliches Gaffa-Tape aus dem Baumarkt handle. Stattdessen werde ein besonders starkes, mit Aluminium beschichtetes High-Speed-Tape (HST) genutzt.

„Das Klebeband kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn ein Teil durch Witterungseinflüsse dem Fahrtwind ausgesetzt ist. Das Flugzeug ist sicher zu fliegen, aber die Fluggesellschaft will weitere Verwitterung verhindern, bis sie das Teil reparieren kann“, zitiert das Portal „Reisereporter.de“ den US-Piloten John Nance. Die Aufregung nach dem Urlaub auf Mallorca war also unberechtigt. Wer sich an Bord wagte, konnte vier Stunden später als geplant endlich abreisen. Der Flieger soll sicher gelandet sein.