Urlaub auf Mallorca: Neuerung für Touristen! Flughafen ist betroffen

Immer mehr Leute entscheiden sich dazu, ihren Sommerurlaub auf der spanischen Insel Mallorca zu machen. Dort gibt es neben traumhaften Sandstränden und malerischen Buchten auch historische Altstädte mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

Für viele beginnt der Urlaub auf Mallorca ja bekanntlich am Flughafen. Doch manche sehen genau da die erste Herausforderung. Wie kommt man von dort aus zu seinem Hotel? Um es den Touristen noch angenehmer zu machen, gibt es ab kommenden Dienstag (25. Juni) eine wichtige Änderung im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs ins Palma.

Urlaub auf Mallorca: Abfahrtzeiten werden geändert

Wer nicht gerade einen Transfer zum Hotel oder der Ferienunterkunft hat oder mit dem Taxi fährt, der kann auf die zahlreichen Busse ausweichen, die am Flughafen PMI abfahren. Urlauber, die in Palma oder in Arenal unterkommen, können ganz einfach mit den Flughafen-Bussen A1 und A2 zu der jeweiligen Unterkunft reisen.

Das Ticket dafür kostet lediglich fünf Euro und muss bar beim Fahrer bezahlt werden. Anlässlich des Beginns der Hauptsaison gibt es nun gute Nachrichten für alle Urlauber, die mit dem Bus reisen wollen. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, werden die Flughafen-Linien A1 und A2 nun öfter fahren, als sie es sonst schon tun.

Urlaub auf Mallorca: EMT setzt auf mehr Busse

Die „Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma“ (EMT) sind das kommunale Verkehrsunternehmen von Palma de Mallorca. Sie stellen unter anderem die beiden Flughafen-Busse, die in der Region fahren. Das Unternehmen bestätigt nun, dass ab dem 25. Juni der Fahrplan der A1 und A2 geändert wird.

Während die A1 nun alle 12 Minuten die Passagiere vom Flughafen in die Stadt von Palma befördert, kommt der A2 in Richtung Arenal fortan alle 25 Minuten. Außerdem fahren beide Busse länger – bis 1.25 Uhr in der Nacht kommen Urlauber so von A nach B.