Urlaub auf Mallorca endet bitter – falsches Anstellen führt zur Festnahme

Wieder ein Urlaub auf Mallorca, der alles andere als gewöhnlich endete! Der kuriose Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (14. September) am Flughafen Köln/Bonn. Ein 34-jähriger Deutscher, der gerade von einem Urlaub auf Mallorca zurückkehrte, lief versehentlich in den Bereich der Ausreisekontrolle des Flughafens und stellte sich in eine Schlange, die für seine Einreise zurück nach Deutschland gar nicht vorgesehen war.

Nach Angaben der Bundespolizei bemerkten Beamte den Mann erst, weil er an dieser falschen Stelle auftauchte. „Erst durch sein falsches Anstellen überprüften Bundespolizisten die Personalien des Mannes – und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Aachen ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte“, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin in NRW.

Urlaub auf Mallorca endet in Festnahme

Normalerweise gibt es für Reisende aus Palma de Mallorca keine Passkontrollen, da Mallorca zum Schengen-Raum der Europäischen Union gehört. Nur durch sein Missgeschick überprüften die Beamten seine Daten genauer. So fanden sie heraus, dass die Staatsanwaltschaft Aachen ihn bereits zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Der Mann hatte wegen Körperverletzung eine Geldstrafe in Höhe von 220 Euro offen.

Hätte er nicht bezahlt, hätte er ersatzweise 22 Tage Haft antreten müssen. Glücklicherweise überwies eine Kontaktperson die Summe noch am selben Tag. Dadurch konnte der Mann die Dienststelle nach Abschluss aller Maßnahmen wieder verlassen. Er „dürfte sich in Zukunft wohl zweimal überlegen, an welcher Schlange er sich anstellt“, schreibt die Bundespolizei in NRW abschließend.

