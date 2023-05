Urlaub auf Mallorca: Gefahr am Flughafen – Touristen müssen auf der Hut sein

Was kann schöner sein als ein Urlaub auf Mallorca in der Nebensaison? Angenehme Temperaturen, dabei noch nicht so überfüllte Strände und Sehenswürdigkeiten. Die Chance auf Erholung aus dem Alltag ist enorm – wenn die Flucht aus dem Alltag nicht mit der stressigen An- und Abreise verbunden wäre.

Denn bei vielen Urlaubern artet eine Flugreise häufiger in Hektik aus. Genau das haben Kriminelle auf Mallorca in letzter Zeit immer wieder schamlos ausgenutzt, berichtet das „Mallorca Magazin“.

Urlaub auf Mallorca: Miese Masche am Flughafen!

Demnach ist kürzlich am Flughafen Mallorca eine Diebesbande aus Argentinien und Bosnien-Herzegowina hochgenommen worden, die es speziell auf ältere ausländische Touristen abgesehen hatte. Der spanischen Nationalpolizei zufolge soll das Trio ganz gezielt Pauschaltouristen ins Visier genommen haben, die mit dem Bus von ihren Hotels zum Airport gebracht worden waren.

Dabei fiel die Bande in der unübersichtlichen Ankunftssituation über das Gepäck her, das aus den Bussen ausgeladen wurde. Sie lenkten die Urlauber trickreich ab, klauten Geld aus den Taschen und sollen Geldbörsen sogar wieder an ihren Ursprungsort zurückgelegt haben. Häufig fiel den Touristen erst viel später auf, dass Geld fehlte. Wann die Diebe zugeschlagen hatten, konnten die meisten gar nicht mehr rekonstruieren.

Polizei schnappt Diebesbande auf Mallorca

Jetzt aber konnte die Polizei den Mann (67) und zwei Frauen (47 und 57) auf frischer Tat ertappen. Es handelte sich um ein Trio, das bereits in der Vergangenheit Touristen auf Mallorca schamlos bestohlen hatte. Jetzt hatte der zuständige Haftrichter genug gesehen und die ausländischen Kriminellen aufgefordert, die Insel sofort zu verlassen.

Wie in vielen anderen Urlaubsregionen musst du als Tourist auch auf Mallorca vor Trickdieben auf der Hut sein. Sie schlagen besonders gern an belebten Orten wie Bahnhöfen, Sehenswürdigkeiten, Stränden oder am Flughafen zu.