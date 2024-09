Wer „Mallorca“ hört, der denkt vor allem an eins: Party bis zum Abwinken am Ballermann. Doch die Insel hat viel mehr zu bieten als Alkohol und Exzesse.

Bei einem Ranking räumt Mallorca nämlich ordentlich ab. Und dabei geht es keineswegs um durchzechte Nächte an der Playa de Palma, sondern um den perfekten Urlaub mit der Familie. Welche Orte auf der Insel am kinderfreundlichsten sind und wo auch die kleinsten Mallorca-Urlauber voll auf ihre Kosten kommen, erfährst du hier bei uns.

Urlaub auf Mallorca: Kinderfreundlichste Regionen

Mallorca steht als Reiseziel für den Sommerurlaub besonders bei den Deutschen hoch im Kurs. Kein Wunder also, dass man von der Insel bereits vom 17. Bundesland spricht. Feierwütige zieht es an den Ballermann, um dort im Megapark, Bierkönig oder im Oberbayern die Nacht zum Tag zu machen. Doch auch für Familien hält Mallorca einiges parat. Das zeigt auch das Ranking des online Reiseunternehmen „weloveholidays“. Das Unternehmen hat insgesamt 30 Regionen der Insel genauer unter die Lupe genommen, um zu schauen, welche davon am kinderfreundlichsten ist. Unter anderem steht dabei das Hotel, die Attraktionen für Kinder sowie Spielplätze im Fokus.

Unangefochten, was die Unternehmungsmöglichkeiten mit Kindern und die Anzahl an Wasserparks angeht, liegt Mallorcas Hauptstadt auf Platz eins. Stolze 81 Attraktionen, 45 Spielplätze und fünf Wasserparks hat Palma für die kleinen Urlauber zu bieten. Allerdings müssen Familien bei der Hotelsuche Abstriche machen.

Denn laut „weloveholidays“ seien nur zwei Hotels wirklich kinderfreundlich. Wer nicht seinen kompletten Familien-Urlaub in Mallorcas Hauptstadt verbringen will, sollte Palma aber definitiv einen Besuch abstatten, denn im Aquarium, im „Palma Jump“ oder den vielen Wasserparks kommen alle Mitglieder auf ihre Kosten.

Santa Ponça hat die meisten kinderfreundlichen Hotels

Der Urlaubsort Santa Ponça westlich von Palma räumt hingegen in der Kategorie kinderfreundliche Hotels ab. Laut des Online-Reiseunternehmens warten hier 22 Hotels, 16 Attraktionen für die kleinen Urlauber, sechs Wasserparks und 15 Spielplätze. Auch die Region Cala d’Or ist für Familien ein super Reisetipp. Dort warten 21 kinderfreundliche Hotels, 19 Attraktionen, zwei Wasserparks und neun Spielplätze auf die Jüngsten.

Doch nicht nur der Süden Mallorcas verspricht Spaß für Groß und Klein. Auch Alcudia im Norden der Insel ist für Familien das richtige Urlaubsziel. Zwölf kinderfreundliche Hotels gibt es dort, sowie 16 Attraktionen, zwei Wasserparks und zehn Kinderspielplätze.

Natürlich gibt es da auch noch die „Dauerbrenner-Regionen“ für Familienurlaube auf Mallorca. Cala Millor hat 19 kinderfreundliche Hotels, sieben Attraktionen, drei Wasserparks und insgesamt acht Spielplätze. Can Picafort schneidet in dem Ranking des Online-Reiseunternehmens mit 19 kinderfreundlichen Hotels, 13 Attraktionen, zwei Wasserparks und sechs Spielplätzen ebenfalls sehr solide ab.

Und auch die Playa de Palma kann sich entgegen den vielen Vorurteilen auch für Familienurlaube eignen. Denn immerhin gibt es hier laut „weloveholidays“ zwölf kinderfreundliche Hotels. Allerdings warten hier nur zwei Attraktionen auf die Jüngsten Urlauber dafür aber 24 Spielplätze und acht Wasserparks. Und wer zum Strand eine Abwechslung braucht, kann einen der vielen Busse in die Hauptstadt nehmen. Dort gibt es ja mehr als genug Ausflugsziele, die Kinderaugen zum Leuchten bringen.