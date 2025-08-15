Hitze-Welle schlägt zu! Mallorca-Urlauber schauen verwundert nach Deutschland

Während auf Mallorca die Sonne für die Sonneninsel vergleichsweise mild scheint, geht es in Deutschland nun richtig heiß her.

Saharaluft bringt sommerliche Extreme, die sogar unsere liebsten Urlaubsinseln in den Schatten stellen könnten.

Deutschland heißer als Mallorca

Ein Hochdruckgebiet namens Julia bringt in dieser Woche extreme Hitze nach Deutschland und lässt die Temperaturen auf bis zu 40 Grad steigen. Aus südwestlicher Richtung zieht Sahara-Glut über Spanien und Frankreich nach Deutschland, während der Sommer in den letzten Wochen eher verregnet war. Im Vergleich dazu erscheinen laut „Bild“ beliebte Urlaubsinseln wie Mallorca fast kühl.

Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits vor extremer Hitze in Süddeutschland, die bis zur Wochenmitte auch den Norden erreichen wird. Temperaturen von bis zu 39 Grad sind für Städte wie Frankfurt, Karlsruhe und Köln prognostiziert.

Klimaextreme: Mallorca vs. Deutschland

„Im Norden ist es ja heute und am Dienstag noch etwas angenehmer, am Mittwoch und Donnerstag kommt die Hitze dann auch dort an“, sagte Meteorologe Jürgen Schmidt. Damit bleibt Deutschland heißer als Urlaubsorte wie Mallorca, wo die 32 Grad stabil bleiben.

Während Mallorca und andere Mittelmeerinseln wie Kreta oder Sardinien vergleichsweise angenehme Temperaturen bieten, erreicht die deutsche Hitze-Phase neue Rekorde. An der Algarve werden kaum 27 Grad erreicht, und Madeira bleibt mit regenreichen 23 Grad ebenfalls recht kühl.

Mit der Hitze steigt in Deutschland zudem das Risiko für Gewitter, Hagel und Sturmböen, so Experte Dominik Jung. Die Hitzeperiode könnte im Süden regional mehr als sieben Tage dauern und wäre damit die längste des bisherigen Sommers.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.