Urlauberin landet „aus Versehen“ im falschen Ort auf Mallorca – und ist baff

Eine Frau aus Plymouth in Großbritannien wollte Urlaub auf Mallorca machen. Anders als viele Engländer aber entschied sie sich gemeinsam mit ihrem Partner nicht für die britische Touristenhochburg – Magaluf – oder Port de Pollença im Norden der Insel.

Sie buchten eine Unterkunft auf der anderen Seite der Inselhauptstadt Palma de Mallorca: an der Playa de Palma. Als sie sich dann das erste Mal ins Getümmel wagen, sind sie total baff. Das schildert die Urlauberin auf TikTok und fasziniert mit ihrer unerwarteten Erfahrung Tausende User. Denn die Engländerin ist in der sogenannten „deutschen Zone“ von Mallorca in S’Arenal – auch bekannt unter dem Namen Ballermann – gelandet.

Britische Urlauberin erlebt deutsche Überraschung auf Mallorca

„Wenn du aus Versehen Urlaub im deutschen Magaluf buchst“, schreibt die Britin in ihrem Video. Dazu: „Es wirkt lustig, bis man merkt, dass niemand Englisch spricht.“ Zu sehen ist die Schinkenstraße am Ballermann 6, wo sich der berühmte Partytempel „Bierkönig“ befindet. Die Straße selbst ist voller deutscher Besucher, viele in bunten, abgestimmten Outfits – einige weniger skurril als andere.

+++Saftige Bußgelder bei „Helmut“-Käufen – aber schreckt das Mallorca-Urlauber ab?+++

Eine Urlauber-Gruppe in abgestimmten T-Shirts, einem Entenhut auf dem Kopf und einer Kapitäns-Mütze. Eine Gruppe Männer in quietschgelben Outfits – auf den Hemden lauter gelbe Enten. Ganz zum Schluss des kurzen TikTok-Clips sind zwei Männer in Fußball-Trikots zu sehen, wie sie gerade am Oberbayern – einem der kultigsten Lokale an der Playa de Palma – vorbeigehen. Auch solche Trikots sind hier absolut gang und gäbe in puncto „Mode“.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren unter dem Video der ungewollten Ballermann-Urlauberin schreiben andere britische Mallorca-Touristen: „Was für ein Albtraum, da gehe ich lieber nach Magaluf.“ Ein anderer schreibt noch deutlicher: „Die schlimmste Ecke von Mallorca.“ Auch Fragen zur auffälligen Kleidung tauchten auf. „Warum tragen die alle diese Sets?“, wunderte sich jemand. Eine weitere Nutzerin gesteht: „Uns ist das dieses Jahr auch passiert, wenigstens waren wir nicht die Einzigen.“

Mehr Nachrichten:

Andere aber erklären der Britin, dass Deutsche sehr wohl Englisch sprechen könnten. Alles in Einem aber scheint es die Engländerin mit Humor genommen zu haben. Andere Videos aus dem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca mit ihrem Partner zeigen, dass auch sie hier Dinge getan haben, die Tausende Deutsche jährlich an der Playa tun: Alkohol trinken, verkatert sein und sich ein Erinnerungstattoo stechen lassen.