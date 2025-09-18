Paar macht Urlaub auf Mallorca – nach vielen Jahren rückt die Frau mit der Sprache raus

Der Urlaub eines deutschen Ehepaares endete anders als gedacht und stellt das Leben der beiden auf den Kopf. Denn wie die spanische Tageszeitung auf Mallorca „Diario De Mallorca“ berichtet, wurde die Policía Local von Capdepera im Osten der Insel in den frühen Morgenstunden des Dienstags (16. September) zu einem Einsatz gerufen.

Die spanischen Beamten nahmen einen deutschen Touristen fest, der mit seiner Frau in Cala Ratjada auf Mallorca Urlaub machte. Der Grund für den Polizeieinsatz: Der Mann soll seine Ehefrau attackiert haben. Gegen 4.30 Uhr meldete eine Anwohnerin den Vorfall per Notruf. Sie will beobachtet haben, wie er seiner Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Doch das sollte es bei Weitem noch nicht gewesen sein.

Urlaub auf Mallorca endet in Festnahme

Laut Aussage der deutschen Frau soll ihr Mann sie schon drei Stunden zuvor in einer Bar attackiert haben. Auch hier sei der Mann gegenüber seiner Ehepartnerin handgreiflich geworden sein. Doch die Frau hätte sich nicht getraut, die Polizei zu rufen.

Gegenüber den spanischen Einsatzkräften erklärte die sie, dass ihr Gatte sie seit Jahren misshandeln würde. Bisher habe sie dazu geschwiegen. Sie hätte Angst gehabt zu sprechen, weil ihr Mann beim Bundesgrenzschutz als Polizist arbeitet. Ihr Schwiegersohn, der mit ihnen gemein im Urlaub auf Mallorca war, soll die Schilderungen der Frau bestätigt haben. Seine Aussagen sollen die Vorwürfe gegen den 55-Jährigen gestützt und dazu geführt haben, dass die spanischen Polizisten sofort handelten und den Mann festnahmen.

Ob sich die Vorwürfe gegen den Ehemann bestätigen, wird nun ein Gericht klären müssen. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zum Beweis der Schuld. Ob der Mann wieder auf freiem Fuß ist und den Urlaub auf Mallorca hier beendet oder das Land bereits verlassen hat, ist unklar. Die spanische Polizei hat auf eine Anfrage von DER WESTEN bislang nicht geantwortet.