Urlaub auf Mallorca: Experte packt aus – DAS wird es für Urlauber nicht mehr geben

Mallorca ist und bleibt das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Doch auch in der dritten Urlaubs-Saison unter Corona-Bedingungen gilt es dabei einiges zu beachten.

Tui-Chef Stefan Baumert hat erklärt, worauf Touristen im Sommer 2022 bei ihrem Mallorca-Urlaub verzichten müssen.

Auf den letzten Drücker noch einen Flug buchen? In Zeiten, in denen sich Corona-Maßnahmen und Einreiseregelungen schnell ändern können, kam es häufiger zu kurzfristigen Buchungen. Das haben auch die Reiseveranstalter erkannt.

„Wer im vergangenen Sommer Lastminute nach Mallorca wollte, hatte eher Premium-Preise zu bezahlen“, so Baumert. Auch für das kommende Jahr empfiehlt er Urlaubern eine Frühbuchung.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Urlaub auf Mallorca: Bier-Party am Ballermann nicht mehr möglich?

Für Bier-Freunde und Feierwütige hat der Tui-Chef eher schlechte Nachrichten. Der Ballermann wird laut Baumert künftig nicht mehr so sein wie er einmal war. Schließlich wolle die Balearen-Insel an ihrem Image arbeiten und nicht mehr als reine Bier-Proleten-Insel abgestempelt werden. Baumert: „Die Playa de Palma will und wird sich ändern.“ Bier in Hotels soll es künftig nur noch gegen eine Extra-Gebühr geben.

Und noch dazu sollen auch die beim Partyvolk beliebten 24-Stunden-Touren zum Ballermann abgesagt werden – zumindest, wenn es nach dem Tui-Chef geht: „Unsere Hotels wollen mindestens eine Belegung von drei Nächten.“

Doch trotz alldem rechnet die Tourismus-Branche auf Mallorca mit einem großen Urlauberansturm für 2022. Wie „Bild“ berichtet, haben Reisende mit einer Buchung ab fünf Nächten große Chancen auf stark reduzierte Tagesraten. (at)