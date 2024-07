Urlaub auf Mallorca: Café ändert Speisekarte – Ballermann-Fans werden es lieben

Viele Deutsche verschlägt es immer wieder in den Urlaub auf die beliebte Baleareninsel Mallorca. Daher haben einige bestimmt auch schon eine Liste an Lieblings-Lokalen, die sie immer wieder aufsuchen. Doch seit März 2024 gibt es in der Nähe des berühmten Bierkönigs auch ein neues Café, bei dem sich ein Besuch lohnen könnte.

„Canela y Azúcar“ (zu deutsch: Zimt und Zucker) heißt das Café von Susan Richter. Die deutsche Inhaberin hat sich mit 53 Jahren dazu entschieden, ihren Traum von einem eigenen Lokal auf Mallorca wahr werden zu lassen. Um sich von anderen Cafés abzuheben, hat sie ihre Speisekarte nun auf den Ballermann angepasst. Wir haben mal einen genauen Blick drauf geworfen.

Urlaub auf Mallorca: Speisekarte sorgt für Lacher

Wenn man in den Laden hereinkommt, erwartet einen eine Vitrine gefüllt mit einer großen Auswahl an Kuchen- und Torten. Ein Blick in die Speisekarte zeigt, dass das Frühstücksangebot jedoch noch viel größer ist. Neben den Kuchen werden beispielsweise auch Bagel und Brioche in verschiedenen Variationen serviert.

+++ Mallorca-Auswanderin eröffnet Café an der Playa – doch eines hat sie dabei nicht bedacht +++

Doch bei einem genauen Blick auf die Speisekarte können wir uns ein Schmunzeln nicht verkneifen. Denn die Gerichte haben seit dem 15. Juli ganz spezielle Namen bekommen. „Unter Brioche und dergleichen kann sich nicht immer jeder etwas vorstellen, deshalb wollten wir den Kindern mal Namen geben. Die Namen sind schon etwas witzig und der Playa de Palma angepasst“, erklärt die Inhaberin.

Inhaberin Susan Richter präsentiert die neue Speisekarte im „Canela y Azúcar“. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Da wäre zum Beispiel Helmut und Gisela, die Kassenschlager bei „Canela y Azúcar“ laut Susan Richter. Bei Ballermann-Fans klingelt es sofort im Ohr, denn so werden die zahlreichen Straßenverkäufer an der Playa de Palma genannt. Und die ein oder andere Touristin wurde von einem Helmut sicherlich auch schonmal mit Gisela angesprochen.

Weitere News:

Einmal Helmut und Gisela bitte

„Helmut ist ein deutsches Frühstück mit Wurst, Schinken und Käse – das essen vor allem die Männer gerne“, so die Idee dahinter. Gisela ist dagegen die eher süße Variante mit Croissant, Brötchen, Butter, Marmelade und Rührei. Wer es ein bisschen außergewöhnlicher haben möchte, kann zum Beispiel auch den „Powerbuddy“ bestellen. Auf einer Brioche wird Rührei an Rote-Beete-Frischkäsecreme mit Avocado-Guacamole und dazu Sauce hollandaise oder Chili Mayo serviert.

Gisela mit einem Zungenkuss Foto: Susan Richter

Dazu als Getränk vielleicht einen „Zungenkuss“? Keine Sorge, das ist keine Extra-Leistung vom Service, sondern ein Cappuccino. Wer schon am frühen Morgen in Party-Stimmung kommen will, kann auch einen „Hipster“ – oder besser bekannt als Espresso Martini – bestellen.

Susan Richter hat sich ihre Backkünste selbst beigebracht und bereitet aktuell auch noch alle Speisen in ihrer Küche mit viel Liebe zum Detail selbst zu. Von 9 bis 18 Uhr hat das „Canela y Azúcar“ auf Mallorca täglich geöffnet.