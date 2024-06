Urlaub auf Mallorca: Türsteher begrapscht Frau – dann geht alles ganz schnell

Der Bierkönig auf Mallorca gehört zu einer der ersten Anlaufstellen am Ballermann. Unweit der Strandpromenade ist im besagten Lokal in der Schinkenstraße immer etwas los.

Hin und wieder muss allerdings auch die Polizei anrücken. So wie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26. Juni): Dort soll es zu einem Übergriff gekommen sein – danach eskalierte die Situation komplett.

Urlaub auf Mallorca: Türsteher soll Urlauberin begrapscht haben

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete, stehe dabei ein Pärchen aus Köln im Mittelpunkt. Die beiden sollen gegen 1.30 Uhr den Laden betreten und sich auf den Weg in Richtung der Bühne gemacht haben. An der Bar soll die Frau dann allerdings beim Vorbeigehen von einem Türsteher am Hintern betatscht worden sein.

Dass die Finger des Angestellten vermeintlich dort gelandet waren, wo sie nichts zu suchen hatten, bekam auch der Freund der Urlauberin mit. Er stellte den Herrn zur Rede – habe daraufhin jedoch nur einen Schubser und den Hinweis, nicht die gleiche Sprache zu sprechen, erhalten. Die Situation eskalierte und es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern.

Urlaub auf Mallorca: Besuch im Bierkönig artet völlig aus

Wie die Kölnerin schilderte, seien mehr und mehr Türsteher hinzu geeilt und hätten ihren Partner festgehalten. Der Angestellte soll die Unterstützung der anderen genutzt haben, um weiter auf den Urlauber einzuschlagen. „Als mein Freund am Boden lag, trat er weiter auf ihn ein“, so die Frau gegenüber der Zeitung. Danach habe man das Pärchen hochkant aus dem Bierkönig geworfen.

Die Deutsche wählte umgehend den Rettungsdienst, welcher einen Nasen- und Rippenbruch bei dem Mann feststellen konnte. Das Paar erstattete Anzeige gegen die Türsteher. Laut Meldung der Polizei soll der Angestellte den Vorwurf der sexuellen Belästigung abgestritten haben. Er wurde dennoch vorläufig festgenommen. Ebenso wie sein Kollege, dem eine Anzeige wegen Körperverletzung drohe. Gegen zwei weitere Türsteher wird noch ermittelt. Der Bierkönig selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall gemeldet.