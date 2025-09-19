Mallorca-Rätsel um den Ballermann gelüftet: Kaum ein Urlauber kennt die Wahrheit

Seit vielen Jahren – sogar Jahrzehnten – machen nirgendwo auf Mallorca so viele Deutsche Urlaub wie am sogenannten Ballermann an der Playa de Palma. Jeder kennt den Begriff – all jene, die hier mindestens einmal im Jahr herreisen und das seit vielen Jahren. Aber auch diejenigen, die noch nie hier waren und das vielleicht auch niemals wollen. Tatsache ist: Für viele Deutsche ist die spanische Balearen-Insel Mallorca gleich der Ballermann.

Aber wieso eigentlich Ballermann? Woher kommt der Begriff? Und vor allem: Kennen die Urlauber an diesem besonderen Ort Mallorcas die Antwort auf diese Frage? DER WESTEN hat Mitte September an der Playa de Palma nachgefragt und dabei spannende Antworten – beziehungsweise Ideen – zu hören bekommen.

Das sagen Urlauber auf Mallorca

„Ist mir eigentlich relativ egal“, sagt der erste Urlauber, dem wir die Frage hier am Ballermann auf Mallorca stellen. Ob er sich etwas überlegen möchte? „Nein.“ Sina und Julian aus Nürnberg hingegen haben nach kurzem Überlegen eine Idee.

„Ich würde sagen, das hat wahrscheinlich was mit diesen Bushaltestellen zu tun, die heißen irgendwie ‚Baleanirus‘ mit Nummern. Und dann hat irgendein Idiot vielleicht mal gesagt: ‚Ich nenn’s Ballermann‘.“ Sina denkt, der Ballermann heißt so, weil man hier „ballern kann.“ Damit meint sie trinken.

Die beiden Nürnberger Urlauber auf Mallorca haben Ideen. Eine von ihnen ist an der Wahrheit gar nicht mal so weit vorbei. Foto: Collage von DER WESTEN/Sarah Fernandez

Julians Idee ist nicht schlecht, aber falsch. Es hat etwas mit dem spanischen Wort „Balneario“ – zu Deutsch: Badehäuschen – zu tun, die hier an der Playa entlang stehen. Doch die Geschichte ist eine andere.

Anni und Melli aus Dresden hingegen haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Erstere denkt, der Name sei darauf zurückzuführen, weil man hier viel „ballert.“ Mit ballern meint sie: „Bumsen“.

Nur ein Mallorca-Urlauber kennt die Antwort

Alex aus Schwäbisch Hall ist der siebte Urlauber, den wir hier auf Mallorca fragen und der zögert nach der Frage „Woher kommt der Name?“ keine Sekunde: „Von den Häusern – den Balnearios. Und die Deutschen konnten es einfach nur schlecht genug aussprechen und daraus ist dann Ballermann geworden.“

Alex ist der Einzige unserer Befragten, der weis, warum der Ballermann heißt, wie er heißt. Foto: Nina Peters/ DER WESTEN

Als wir dann nachfragen, woher er das – anders als alle anderen Befragten wisse – sagt er: „Weiß ich gar nicht, woher ich das weiß. Das weiß man einfach, oder? Wenn man ein paar Mal am Ballermann war, weiß man das irgendwann.“

Die Lösung

Bereits seit exakt 53 Jahren verbringen vor allem Deutsche auf Mallorca ihren Urlaub am Ballermann. Denn im Jahr 1972 sprach der kürzlich verstorbene Kölner Werner Dive das Wort „Balneario“ nach ein paar Bier einfach als „Ballermann“ aus. Seine Erfindung aber lebt weiter. Die ganze unglaubliche Geschichte dazu liest du in diesem Artikel.

Die meisten Menschen hier am Ballermann kennen diese Geschichte und die Herkunft des Namens – unserer Erfahrung nach – nicht. Nur einer von sieben kannte die Antwort. Urlaub auf Mallorca – insbesondere am Ballermann – machen sie auch ohne den Ursprung des Namens zu kennen alle gerne.