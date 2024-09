Urlaub auf Mallorca: Lage am Ballermann spitzt sich zu! Frust bei Touristen vorprogrammiert

Der Ballermann ist eine der beliebtesten Regionen für Mallorca-Urlauber – nicht nur für die Deutschen. Kein Wunder, hier können sich Touristen am Strand entspannen oder Abkühlung im Wasser suchen. Aber auch Party-Liebhaber kommen an der Playa de Palma auf ihre Kosten und können im Megapark, Bierkönig oder Oberbayern die Sau rauslassen.

Zumal man dank der dutzenden Busverbindungen schnell für einen Städte-Trip nach Palma gelangt oder andere umliegenden Strände wie Portals Nous entdecken kann. Doch die Lage an der Playa de Palma spitzt sich zu. Da dürfte der Frust bei den Mallorca-Urlaubern vorprogrammiert sein.

Urlaub auf Mallorca: Kampf um Liegen geht in die nächste Runde

Das der Ballermann zur Hochsaison in den Monaten Juni bis August voll ist, ist klar. Wer eine Liege am Strand ergattern will, muss mitunter früh aufstehen. Bereits gegen Mittag ist selbst ein Platz im Sand schwer zu finden. Oft liegen die Touristen Handtuch an Handtuch – wer einen Spaziergang am Wasser machen will oder eine freie Lücke sucht, muss einen wahren Hindernisparcours hinlegen. Auch im Spätsommer und Herbst zeichnet sich ein ähnliches Bild – wenn auch nicht ganz so drastisch. Heiß begehrt sind dabei eh und je die Strandliegen am Ballermann. Teilweise entstehen richtige Kriege um die besten Plätze. Sobald die Liegen aufgestellt werden, rennen Urlauber los, um sich Sonnenbetten und Schirme zu reservieren.

Selbst bei schlechtem Wetter erfreuen sich die Sonnenbetten an der Playa de Palma großer Beliebtheit, wie unsere Mallorca-Reporterin mit eigenen Augen beobachtete. Dicke Wolken hingen am Himmel, immer wieder nieselten Regentropfen herab und der Wetterbericht ließ auch zu wünschen übrig. Trotzdem war am Strand schon gegen 10 Uhr morgens einiges los.

Der Kampf rund um die Liegen an Mallorcas Ballermann spitzt sich zu. Foto: Vanessa Schubert

Dutzende Urlauber entspannten auf den Liegen am Ballermann und ließen sich von dem miesen Wetter nicht stören – im Gegenteil. Die Urlauber legten bereitwillig den fälligen Geldbetrag für die Sonnenbetten auf den Tisch. Wohl wissend, dass die Gebühr für den ganzen Tag gilt und auch bei plötzlichen Regenergüssen und sonstigen Schlecht-Wetter-Ereignissen kein Geld zurück gegeben wird, wie eine Mitarbeiterin vor Ort unserer Reporterin bestätigte. Zwar sei bei schlechtem Wetter am Ballermann weniger los, trotzdem wäre das Interesse an den Strandliegen auch an diesen Tagen da.

Alleine daran sollte deutlich werden, wie beliebt die Strandliegen entlang des Ballermanns auf Mallorca sind. Die Lage kann sich in der kommenden Saison 2025 sogar noch zuspitzen. Wie das „Mallorca Magazin“ schreibt, will die Stadt Palma die Liegen entlang der Playa reduzieren. Der Grund sei dabei nicht etwa der krasse Massentourismus, sondern der fortschreitende Klimawandel. Aufgrund dessen und dem weiteren Anstieg des Meeresspiegels verschwinde der Strand beziehungsweise der Sand immer mehr. Damit dürfte der Kampf um die beliebten Liegen im nächsten Jahr noch drastischer werden.