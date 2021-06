Urlaub auf Mallorca: Ballermann-Wahnsinn! Behörden hatten DAS schon befürchtet

Endlich wieder ab auf die Insel: Seit einigen Wochen ist Urlaub auf Mallorca wieder möglich.

Doch auf der beliebten Ferieninsel gelten natürlich weiterhin Corona-Regeln, zum Teil strengere als im Rest Spaniens. Und an diese Regeln sollten sich alle Urlauber halten…

Ballermann-Wahnsinn auf Mallorca (Archivfoto). Foto: picture alliance / dpa | Julian Stratenschulte

Urlaub auf Mallorca: Ballermann-Wahnsinn! Spanische Behörden hatten DAS schon befürchtet

Urlaub auf Mallorca – das bedeutet bei vielen immer noch: Party machen am Ballermann bis spät in die Nacht. Dabei ist das auf der Insel aktuell nicht erlaubt. Die Polizei und Regierung hatten bereits befürchtet, dass es nach dem Ansturm der ersten Urlauber bald massive Verstöße gegen die Corona-Auflagen geben könnte.

Nun ist eingetreten, was befürchtet worden war: Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtete, trafen sich in der Nacht zum Sonntag zahlreiche junge Menschen zu illegalen Treffen. Ein Video zeigt heftige Szenen. Viele der Besucher waren stark alkoholisiert. Besonders viele waren es auch an der bei Deutschen sehr beliebten Partymeile an der Playa de Palma.

Polizei löst Ballermann-Partys auf Mallorca auf

Wie die Zeitung berichtete, waren dort bereits am Samstag vor einer Woche unglaublich viel los: Von 7000 bis 10.000 Menschen ist die Rede. Dabei verstießen sie sehr massiv gegen die geltenden Aufgaben. Maskenpflicht und Mindestabstände wurden nicht mehr eingehalten, stattdessen wurde wild gefeiert. Die Polizei versuchte, die Partys aufzulösen.

Das ist Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Polizei alle Hände voll zu tun, um die Menschenansammlungen auf offener Straße zu unterbinden. Eine dauerhafte Abschreckung scheint das bislang aber nicht gewesen zu sein.

Strenge Corona-Regeln auf Mallorca

Die Corona-Regeln auf Mallorca sind in Teilen strenger als auf dem Festland: Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen zwar im Außenbereich von 6 Uhr bis 24 Uhr öffnen, im Innenbereich ist aber nach 18 Uhr Schluss. Im Freien muss auch an der Strandpromenade oder beim Spaziergang eine Maske getragen werden – und der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist sogar schon seit 2019, also vor Corona, beschränkt worden.

Seit 2020 darf keine Werbung für exzessiven Alkohol gemacht werden, Automaten und Geschäfte, die Alkohol verkaufen, müssen ab 21.30 schließen und erst ab 8 Uhr morgens wieder öffnen.

Eine wesentliche Regelung, die 2020 eingeführt wurde, ist, dass Hotels mit All-Inclusive-Angeboten ihren Gästen nur noch drei kostenlose Drinks zum Mittag- und Abendessen anbieten dürfen. Ansonsten ist es verboten, den Gästen kostenlos Alkohol anzubieten. Wer trinken will, muss zahlen.

Zudem ist es Bars und Kneipen verboten, Happy-Hour-Angebote wie „Zwei zum Preis von Einem“ zu machen. Mit all diesen Maßnahmen will die Insel weg vom Ballermann-Image und dem Sauf-Tourismus. (evo)