Urlaub auf Mallorca: Erwischt! SIE zieht am Ballermann alle Blicke auf sich

Die Playa de Palma auf Mallorca blüht spätestens ab Anfang Mai ordentlich auf. Dann ist auch die Zeit gekommen, in der gefühlt im Minutentakt Flugzeuge mit neuen Urlaubern an Bord auf der Insel landen.

Besonders am Ballermann sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten anzutreffen: Vom Promoter über den Strandtuch-Verkäufer bis hin zum Bierkönig-Fan oder Megapark-Partyhase. Unsere Redaktion hat jedoch eine Person angetroffen, die besonders viele Blicke auf sich zog.

+++ Urlaub auf Mallorca: Flughafen in Palma kaum wiederzuerkennen +++

Urlaub auf Mallorca: Ein Hingucker an der Playa

Mit langer blonder Wallemähne, einem schwarzen engen Kleid und der blauen Herzchen-Sonnenbrille – bereits das Auftreten der jungen Dame war ein absoluter Hingucker. Nach ihrem Namen braucht man dabei gar nicht erst zu fragen. Die silberne Namens-Kette um ihren Hals machte schnell deutlich: Bei der Erscheinung an der Playa handelt es sich um keine Geringere als Layla.

Layla am Ballermann auf Mallorca. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Durch den gleichnamigen Song von DJ Robin und Schürze wurde der Name bereits so einige Male die Playa hoch und runter gegrölt. Nun stand das Geschöpf also höchstpersönlich am Strand. Beim genaueren Hinsehen entpuppte sich das Layla-Double jedoch als männlicher Fußballer aus Köln. Seinen tatsächlichen Namen wollte der Kicker zwar nicht verraten, dafür aber noch ein paar weitere Fakts zu seinem skurrilen Outfit.

Mallorca-Urlauberin: „Wird auch viel belästigt“

„Das war eine Blitz-Idee von mir und die habe ich umgesetzt“, lobte sich der Ballermann-Urlauber gegenüber unserer Redaktion selbst. Den Layla-Look habe er ganz einfach im Netz gefunden. Ob er sich auch auf Mallorca als vorteilhaft erweist? „Ja und nein. Man kriegt viele Getränke ausgegeben, aber man wird auch viel belästigt“, scherzte der Reisende.

Am liebsten gehe Layla übrigens im Megapark feiern. Auch wenn es dort mit ihrer lockigen Frise etwas wärmer werden könnte: „Aber das macht man mal mit – macht man ja auch nicht jeden Tag!“ Allein ist die Schönheit allerdings nicht unterwegs. Sie hat „ihre Mädels“, die Jungs vom SV Rot-Weiss Köln-Zollstock 05 e.V. im Schlepptau.

Ballermann-Reisende aus Köln zeigen sich kreativ

Gemeinsam ist die Mannschaft in der Saison 2023/24 nämlich Meister geworden. Das musste auf Mallorca gefeiert werden. Und das Beste daran: „Wir haben als Mannschaft offiziell einmal im Jahr einen Kostüm-Tag.“ Der wurde in diesem Jahr auf der Sonneninsel gefeiert.

Mehr News:

Neben Layla spazierten also auch noch ein Robert-Geiss-Double, ein Döner-Mann und eine Senftüte über die Playa. Den Meistertitel für die kreativsten Outfits dürften sich die Jungs vom SV Köln-Zollstock damit auch gesichert haben.