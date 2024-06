Urlaub auf Mallorca: Touristen fallen auf fiese Masche rein – „Kurz mal 150 Euro abgezockt“

Wer schon einmal am Ballermann unterwegs war, der kennt den Trubel. Überall tummeln sich feierwütige Urlauber, die Straßenverkäufer bieten ihre Waren an und die zahlreichen Promoter werben Passanten für ihre Lokalitäten an. Für zahlreiche Mallorca-Fans kommt da erst richtig Urlaubsstimmung auf.

Bedauerlicherweise nutzen manche Menschen das lustige Treiben an der Playa de Palma für ihre kriminellen Machenschaften und ziehen den Touristen eiskalt das Geld aus der Tasche. Eine ganz bestimmte Masche macht die Urlauber auf Mallorca dabei besonders fassungslos.

Urlaub auf Mallorca: Trickbetrüger an der Playa de Palma

Die Rede ist von den Hütchenspielern, die sich entlang der Playa de Palma aufhalten. Das Prinzip des Matchs erscheint zunächst simpel: Es gilt, eine rote Kugel unter drei halbierten Kartoffeln zu finden, die von dem Spielmacher immer wieder vertauscht werden. Touristen werden dann dazu angehalten, Geld zu setzen und zu erraten, wo die Kugel sich befindet.

Der Haken an der Sache: Die Urlauber werden bei der Aktion gnadenlos über den Tisch gezogen. Bei den vermeintlichen Mitspielern handelt es sich um eine feste Gruppe an Trickbetrügern, die immer gewinnen und die Touristen lediglich täuschen sollen. Selbst wenn man auf die richtige Kartoffelhälfte tippt, lässt der Spielmacher sie woanders verschwinden. Für viele Urlauber eine absolute Sauerei.

Urlaub auf Mallorca: Augenzeugen sind fassungslos

In den sozialen Netzwerken melden sich immer wieder Urlauber zu Wort, welche von ihren Erfahrungen mit den Hütchenspielern berichten. „Das Team besteht aus sechs Leuten, einer steht auf der Straße und hält Ausschau nach der Polizei. Neben dem Spieler stehen Zwei, die gelegentlich mitspielen und dann nochmal Zwei, die mitspielen. Einem Rentner haben die da kurz mal 150 Euro abgezockt“, schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer Urlauber berichtet: „Neulich dort welche gesehen, die gewonnen haben und dann weggegangen sind. Fanden die Hütchenspieler gar nicht lustig.“

„Ich denke, es weiß jeder. Nur gibt es immer welche, die meinen, sie sind schlauer und man will es den zeigen“, merkt ein weiterer Instagram-Nutzer an. Wer also Urlaub auf Mallorca macht, der sollte sich von den Hütchenspielern fernhalten und sein Geld lieber für etwas Sinnvolles ausgeben.